Корпорация МСП вдвое увеличила сумму льготного лизинга для производителей ЛП

Корпорация МСП вдвое, со 100 до 200 млн рублей, увеличила максимальную сумму льготного лизингового финансирования для малого бизнеса из приоритетных отраслей, включая производство лекарственных препаратов (ЛП). Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

Таким компаниям теперь также доступен экспресс-лизинг, позволяющий оперативно получить оборудование для расширения или модернизации производства. Для этого предусмотрено упрощенное рассмотрение заявок без необходимости предоставлять финансовые документы. Срок экспресс-лизинга — от 13 до 48 месяцев для приобретения оборудования на сумму от 1 до 15 млн рублей у верифицированных поставщиков. Услуга доступна юридическим лицам в форме ООО, более 75% уставного капитала которого принадлежит физлицам.

Лизинговое финансирование для приоритетных отраслей как в рамках экспресс-продукта, так и по стандартной программе осуществляется по льготным ставкам 6% для российского оборудования и 8% — для иностранного.

Минимальная стоимость оборудования для малых предприятий приоритетных отраслей составляет 3 млн рублей, аванс — от 10%. В рамках экспресс-лизинга стоимость снижена до 500 тыс. рублей, а аванс рассчитывается от 20%.

«Программа льготного лизинга в 2025 году сфокусирована на развитии малого бизнеса в приоритетных отраслях экономики… Таким образом, мы повышаем доступность финансирования и усиливаем его адресность, чтобы предприниматели могли реализовывать проекты любой сложности как в моменте, так и в долгосрочной перспективе», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Всего до 2030 года субъекты малого и среднего предпринимательства получат не менее 18 млрд рублей льготного лизингового финансирования в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ранее сообщалось о планах Минпромторга по созданию механизма поддержки проектов по разработке оригинальных лекарственных препаратов. Ведомство намерено с 2027 года выплачивать таким фармразработчикам по 250 млн рублей.

gxpnews