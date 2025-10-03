Halozyme за $900 млн купила разработчика технологии высококонцентрированных инъекций

Крупная сделка на американском фармацевтическом рынке: Halozyme приобретает компанию Elektrofi за $900 млн, включая $750 млн наличными и три поэтапных платежа по $50 млн, говорится в посвященном событию пресс-релизе. Обе компании специализируются на инновационных технологиях доставки биопрепаратов, прежде всего замене внутривенного введения на подкожное.

Главный бенефит Halozyme в этом приобретении — технология Hypercon, позволяющая преобразовывать лекарственные вещества в микрочастицы для высококонцентрированных подкожных инъекций. Разработка уже привлекла внимание таких компаний, как Argenx, Eli Lilly и Johnson & Johnson.

Биологические препараты часто ограничены низкими концентрациями, что требует больших объемов для доставки эффективных доз. Технология Hypercon позволяет достигать концентраций от 400 до 500 мг/мл, что в четыре-пять раз превышает стандартные варианты. Это «может иметь решающее значение для возможности доставки большего количества лекарств в небольших объемах на дому и в амбулаторных условиях», отмечается в пресс-релизе.

«Это приобретение знаменует собой важный шаг в развитии Halozyme. Благодаря технологии Hypercon от Elektrofi мы расширяем и диверсифицируем предложения в области технологий доставки лекарств для биофармацевтической отрасли и позиционируем Halozyme для дальнейшего долгосрочного роста выручки», — заявила генеральный директор Halozyme Хелен Торли.

По ее словам, Halozyme ожидает, что к концу 2026 года два продукта-партнера Elektrofi поступят в клиники, а потенциальные роялти начнут поступать уже в 2030 году. Что касается Elektrofi, то знания Halozyme о нормативных разрешениях на технологии доставки лекарств, а также понимание требований к разработке и производству могут помочь ускорить развитие компании, отметила Торли.

Советы директоров обеих компаний единогласно одобрили сделку, которая, как ожидается, будет закрыта в этом году после проверки антимонопольными органами. Как сообщила Хелен Торли во время телефонной конференции, посвященной слиянию, после закрытия сделки вся команда Elektrofi присоединится к Halozyme.

gxpnews