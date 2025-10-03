Кира Заславская: «Начиная с любой позиции в фарме, можно сделать успешную карьеру»

Как за 15 лет пройти путь от медицинского представителя до топ-менеджера крупной фармкомпании. Каково это — брать ответственность за создание препаратов для людей. Чем наше профильное образование отличается от зарубежного. Какие возможности открываются перед российской фармой в ближайшем будущем. Обо всем этом GxP News поговорили с Кирой Заславской, топ-менеджером компании «Промомед», директором по новым продуктам.

«Фармацевтика — это отсутствие рутины»

Кира, решение заниматься разработкой лекарств было осознанным или так вышло случайно? Могло что-то увести в другую область или вы были этаким ботаном?

Я абсолютная ботаничка. И совсем этого не стыжусь. Потому что помимо учебы всегда много чем увлекалась: играла на скрипке и пианино, занималась шахматами, аэробикой и танцами. Я до сих пор танцую в одном из московских танцевальных коллективов. Стараюсь находить на это время, потому что танцы позволяют сменить социальное амплуа, помечтать, даже подумать о работе под другим углом. Например, пока я танцевала, мне пришли в голову названия некоторых наших препаратов.

Я очень увлекающийся человек, чем бы ни занималась в жизни. При этом мне всегда хотелось быть ближе к медицине, я собиралась стать врачом. Но потом решила, что гораздо больше пользы смогу принести, если буду придумывать, чем лечить людей.

Фармацевтика позволяет быть одновременно внутри медицины, внутри технологий, внутри маркетинга и креатива. Это отсутствие рутины. А для моего темперамента это очень важно.

Много ли вам дало образование, особенно в плане практических навыков?

Я выбрала РХТУ им. Д. И. Менделеева. Этот вуз дал мне и фундаментальные знания, и очень много прикладных навыков. Моя специальность — химик-технолог по производству лекарственных средств. Но в рамках обучения было много дисциплин, которые изучают в медицинских вузах, например, физиология, анатомия, а также биохимия, фармакология, медицинская химия. Это дало мне широкий кругозор и понимание того, как в принципе работают лекарства.

Мы решали практические задачи уже с младших курсов, работая в лаборатории. Я занималась синтезом новых соединений с противоопухолевой активностью в Институте элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова, потом училась там в аспирантуре.

Вы пришли в «Промомед» студенткой, а спустя 15 лет уже на позиции топ-менеджера компании. Получается, сделать карьеру молодому специалисту вполне реально?

Конечно. Я устроилась в компанию в 2009 году медицинским представителем, пока училась в институте и потом в аспирантуре. Думала, что заработаю немного денег, потом уйду в науку, но фарма буквально засосала меня. Здесь я смогла получить очень широкий, разнообразный опыт. Если ты человек увлеченный, если смотришь за пределы своей зоны ответственности и хочешь участвовать в разных процессах, то у тебя будет возможность развиваться. В нашей компании активно занимаются развитием сотрудников, видят инициативных и талантливых и позволяют проявлять себя, не боятся поручать им разные задачи из других сфер деятельности.

Каждый проходит свой путь. И мой посыл в том, что абсолютно из любой позиции в фарме, будь то лаборант, контролер, технолог, медицинский представитель, можно добиться больших карьерных успехов.

Какой спектр эмоций дает вам работа и как насчет бремени огромной ответственности?

В нашей работе есть азарт, адреналин, конкуренция, переживания и большая ответственность. Однажды члены семьи спросили меня: как ты вообще живешь с пониманием того, что препараты, которые вы разрабатываете, принимают реальные люди, они доверяют этим препаратам, верят в них? В тот момент поняла, что пока меня не спросили, я даже не задумывалась об этом. Конечно, я осознаю важность нашей работы, но страха у меня не возникало, потому что работаю в очень профессиональной и ответственной команде. Я всегда вижу цель и иду к ней с мыслью о том, что работаю над лекарствами для себя, своей семьи и своих близких. Это основная движущая сила. И я знаю, что этим же руководствуются и коллеги. В пандемию это проявилось особенно ярко.

Меня на полном серьезе мотивирует то, что мы помогаем людям, делаем так, чтобы в стране были самые современные лекарства, появлялись новейшие медицинские технологии. Исчезновение лекарств — это не то же самое, что уход брендов одежды. Заменить лекарства не так просто. Со стороны это может звучать пафосно, но такова наша реальность.

Расскажите о самых сложных и интересных проектах, над которыми вы работали.

Когда мы выпустили наш препарат для лечения ожирения, в составе которого сибутрамин и целлюлоза, в мире пошла волна мифов: якобы подобные препараты убивают людей. Несмотря на большие репутационные и финансовые риски, мы совместно с ведущими врачами разных специальностей в сжатые сроки запустили самое крупное в мировой практике наблюдательное исследование, в котором приняло участие более 100 тыс. пациентов. И у нас получилось: мы показали, что препарат эффективен, что польза превышает риск, определили, для каких пациентов препарат подходит лучше всего. А потом это показали и мировые данные.

Потом был коронавирус, люди вокруг умирали. Мы делали наши препараты для лечения COVID-19. Было волнительно и непонятно — сработает или нет, успеем или нет. Все надо было продумать до мелочей, но работать на очень высоких скоростях. Я помню, что все сидели дома на карантине, а мы работали дни и ночи напролет и сделали то, что нужно.

Следующим был семаглутид. Наша компания давно разрабатывала этот тип препаратов. А потом мы поняли, что надо ускоряться в десятки раз, потому что препарат пропал с рынка, пациенты остались без терапии. И мы сделали тирзепатид и семаглутид в одноразовых инжекторах, чтобы дать пациентам самое новое и эффективное, что есть в мире, причем не содержащее лишних веществ, консервантов.

Все эти истории не про коммерцию, а именно про эмоции. Это, конечно, безумная ответственность, определенная тревожность, а также драйв и радость от успеха.

А были личные неудачи? Как справлялись с ними?

Конечно, были ошибки, неудачи, слезы. Я вообще про поплакать. Не на работе, конечно, а дома. Меня поддерживает семья, хотя я много времени провожу на работе, и чувство вины перед детьми, безусловно, у меня присутствует. Но я считаю, что, когда у детей есть пример успеха и понимание, зачем это нужно, это важно для их отношения к образованию, труду и в целом к жизни. И нужно для себя понимать, что ситуация безумно работающей мамы совсем не уникальна, иначе можно, непрофессионально скажу, нажить невроз.

К слову о неврозах: приходилось ли вам обращаться к психологу?

Да, когда меня назначили директором R&D-центра. Многие члены команды были старше меня, опытнее — тут врачи, химики, технологи, аналитики, большой коллектив. Я безумно волновалась. Адаптировалась более полугода, параллельно избавляясь от синдрома самозванца, в чем мне как раз помог психолог. Хотя синдром самозванца бывает полезен — стимулирует тебя изучать, читать, вникать, все время повышать уровень экспертизы.

«Скоро мы уйдем от многих исследований, заменяя их результатами работы искусственного интеллекта»

За то время, что вы работаете в одной из крупнейших фармкомпаний, какие изменения в отрасли считаете самыми значимыми?

Я бы сказала, что российская фарма, которая выпускала простые дженерики и бесконечно нагоняла Запад, за последние годы превратилась в высокотехнологичную область и в состоянии делать собственные оригинальные препараты. Многие предприятия разрабатывают сложные инновационные лекарства для орфанных заболеваний и онкологии. И это большая победа российской фармы.

Долгое время существовало мнение, что иностранные лекарства — это хорошо, а в России препараты плохого качества. Так вот, сейчас парадигма меняется, как минимум на уровне врачей это осознание уже произошло. Нашей компании доверяют. И это тоже очень важно. Потому что баланс сил иностранной и российской фармы выравнивается.

Сейчас появилось окно возможностей, и вся наша фарма это ощущает. Иностранные компании сильно ослабили свои активности, количество клинических исследований сократилось в 22 раза. Перед нами стоит важная задача — обеспечить систему здравоохранения самыми современными медицинскими решениями. И это еще большая возможность кратного роста и стремительного развития.

Есть у вас предположения, в какой области будет развиваться отрасль дальше?

Мы пока используем какие-то 10% способностей искусственного интеллекта. Он учится, и все точнее будут сделанные с его помощью предсказания — модели. Когда-нибудь мы уйдем от доклинических исследований и даже первых фаз к работам, выполненным «на компьютере» in silico. Это будет экстраполяция данных биоинформатики и экспериментальных компьютерных моделей.

Мы уже сейчас проводим исследования, которые позволяют предсказать поведение лекарства в организме с точки зрения эффективности связи с мишенью-рецептором или потенциальной безопасностью. Здесь и хемореактомный анализ, который направлен на оценку биологической активности исследуемой молекулы и всех возможных каскадов реакций, которые эта молекула может запустить в организме.

Я не верю, что ИИ заменит врача, потому что ничто не заменит клинический опыт, а еще очень важны эмпатия, оценка психологического состояния пациента, работа над его мотивацией. Но ИИ точно будет очень востребован в области тераностики, ускорения обработки данных, получения информации. Чем скорее и глубже мы освоим искусственный интеллект, тем быстрее фарма будет делать скачки.

Вы в компании отвечаете за стратегию развития продуктового портфеля. Какими факторами руководствуетесь, глядя в будущее?

Наша задача — понять, что будет востребовано с медицинской точки зрения через 10 лет и далее. Как это угадать? Как понять, куда идти? Это очень интересно.

У нас есть выбранные стратегические направления. Важнейшие из них — это самые распространенные и растущие заболевания: ожирение, онкология. Они же больше всего нуждаются в постоянном появлении новых методов терапии. Опухоль изменчива, постоянно вырабатывается резистентность к известным препаратам, нужно искать новые механизмы воздействия на разные мишени.

То же самое с ожирением. С одной стороны, уже можно сказать, что мы победили ожирение. Но победа не только в том, что вышли препараты, а в том, что мы намного лучше поняли механизмы, с помощью которых точно добьемся результата. Не просто лечить проблему, а предотвращать развитие ассоциированных заболеваний. Поэтому сейчас мы разрабатываем тройные агонисты, воздействующие на три вида рецепторов и позволяющие запускать механизмы и контроля пищевого поведения, и выработки и усвоения инсулина, глюкозы, и регуляции метаболических процессов, и выработки энергии.

Параллельно с базовой работой над импортозамещением у нас стоит задача изучать новые технологии, дорабатывать их и внедрять у себя на разных уровнях — в производство, маркетинг, цифровизацию.

«Дети боятся сдавать ЕГЭ по химии»

А есть ли ресурсы для всех этих планов? Например, люди. Что вы думаете о нашем профильном образовании, можно ли будет совершить рывок с будущими специалистами?

В нашей стране много вузов, которые дают хорошее образование. Вообще, ты можешь учиться в любом институте, но при этом участвовать в конференциях, заниматься научной работой, развиваться. Все зависит от человека. У меня в команде есть ребята, которые пришли после института, у них нет опыта в клинических исследованиях, но они настолько увлечены, они так классно разбираются в современных технологиях, в CAR-T, РНК, синтезе нуклеотидов, потому что это была сфера их интереса. Такие горящие делом ребята сильно помогают в разработке инноваций.

Ты можешь учиться в любых учебных заведениях, которые дают хорошую базу, но при этом важно самому приложить немало усилий, чтобы стать образованным специалистом. У нас есть команда, которая разработала препарат на основе РНК. Он характеризуется сочетанием высокотехнологичного биологического синтеза и сложной очистки. Важно добиться максимальной чистоты для высокой безопасности. Так вот, группой разработчиков руководила молодая девушка, окончившая МГУ им. Н. П. Огарева в Саранске. В дальнейшем мы запатентовали технологию, а препарат доказал свою эффективность в лечении и профилактике целого ряда инфекционных заболеваний — от гриппа и герпеса до COVID-19.

Как вы находите такие таланты?

Несколько лет назад мы случайно выяснили, что дети не хотят идти в профильные естественно-научные вузы, потому что элементарно боятся сдавать ЕГЭ по химии. Поэтому мы разработали различные проекты, консультации, программы поддержки. Работаем с колледжами и вузами, у нас есть целевые направления в разных вузах по всей стране. Например, мы открыли кафедру фармхимии в Мордовском университете и кафедру медицинской кибернетики в РосУниМеде. Студенты стажируются у нас на основном предприятии — заводе «Биохимик». Так после вуза ребята приходят к нам уже специалистами.

Что вы знаете об образовании в других странах, есть отличия?

Подходы разные. Многие ребята, с которыми я общалась, отмечают, что для реализации собственных идей в России гораздо больше возможностей, потому что система менее бюрократизированная. А за границей ты работаешь строго под задачами лаборатории, научного руководителя. Кстати, много ребят, отучившись в иностранных вузах, потом возвращаются в Россию, некоторые из них работают у нас в компании.

При этом важно, что, несмотря ни на что, даже сейчас фарма остается глобальной, мы публикуемся в международных журналах. Возможность международной коллаборации есть, и мы этим активно пользуемся для ускорения развития.

Какими качествами должны обладать молодые специалисты, чтобы вы взяли их в свою команду?

Я смотрю на кругозор, на то, насколько человек многозадачен, горят ли у него глаза. Грамотная речь показывает, можешь ли ты структурировать свои мысли. Важно любопытство: лучше задать глупый вопрос, чем быть безразличным.

Незашоренность, инициативность, желание добиться и сделать, а также желание показать себя. Здоровая амбиция — это всегда хорошо. Я уважаю и тех, кто не боится прийти и сказать про свою ошибку: такой человек понимает степень своей ответственности.

Если есть желание сделать карьеру, я бы посоветовала развивать сильные стороны. Обычно люди делают наоборот — развивают свои слабые стороны. Это может быть тупиковым решением. Есть книга «От хорошего к великому», там описывается принцип ежа. Нужно понять, что я буду делать лучше всех и что по-настоящему меня увлекает, и делать это. А еще надо смотреть за пределы своих обязанностей, не бояться нарушить work-life balance.

Фарма — место для молодых, им важно видеть результат своей работы. Есть те, кого мотивируют успешность и доход. Есть те, кто мотивируется возможностями роста. И есть те, кто хочет создать что-то принципиально новое. Все эти желания можно реализовать, работая в фарме. Фарма — это про хорошее качество жизни и про счастье.

