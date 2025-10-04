Минздрав разработал порядок лицензирования ДПО в медицине и фармации

Организации, ведущие образовательную деятельность по профессиональным программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования, должны будут получать лицензии. Порядок их выдачи разработал Минздрав, процедура предполагает проверку кадрового и материально-технического оснащения.

Минздрав России намерен утвердить порядок выдачи, приостановки и прекращения действия лицензий на образовательную деятельность по профессиональным образовательным программам медицинского и фармацевтического образования. Проект постановления проходит публичное обсуждение до 23 октября.

Согласно документу, организации, работающие в сфере дополнительного профобразования (ДПО), обязаны будут получить заключение Росздравнадзора о соответствии до 1 сентября 2026 года.

В рамках процедуры проверят соблюдение требований к кадровому и материально-техническому обеспечению образовательной деятельности в части практической подготовки обучающихся, описанных в Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) и типовых программах ДПО, по соответствующей специальности.

Чтобы оформить лицензию, нужно направить в Росздравнадзор через интерактивную форму в личном кабинете на портале госуслуг заявление, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью.

В заявлении нужно указать:

сведения о планируемых к реализации образовательных программах с указанием количества обучающихся;

сведения о специальностях дополнительных профессиональных программ и уровнях квалификации;

информацию о медицинских и фармацевтических организациях, на базе которых планируется проведение практической подготовки;

информацию о кадровом обеспечении образовательной деятельности в части практической подготовки обучающихся, отдельно по каждой специальности с указанием ФИО преподавателей, номеров СНИЛС и уникального номера реестровой записи (OID) в федеральном регистре мед- и фармработников.

После проверки полноты и соответствия сведений требованиям оператор в течение 25 рабочих дней со дня получения заявления принимает решение о предоставлении (или отказе) организации заключения о соответствии. Если результат будет положительным, то номер заключения формируется автоматически с использованием Единого реестра учета лицензий (ЕРУЛ). Он действует бессрочно.

Образовательные организации обязаны уведомить оператора о появлении новых образовательных программ, не указанных в реестре. Эти заявления также рассматриваются в течение 25 рабочих дней.

В случае утверждения правила вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Фото: 123rf.com