FDA одобрило первую комбинацию препаратов для поддерживающей терапии при раке легкого

FDA одобрило первую комбинацию препаратов для поддерживающей терапии распространенного мелкоклеточного рака легкого — Zepzelca и «Тецентрик». Клинические испытания показали, что их сочетание снижает риск прогрессирования заболевания или смерти на 46% и увеличивает медиану общей выживаемости с 10,6 до 13,2 месяца по сравнению с монотерапией.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первое сочетание препаратов для поддерживающего этапа лечения распространенной стадии мелкоклеточного рака легкого (ES-SCLC). Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

В комбинацию входят Zepzelca (lurbinectedin) от фармацевтической компании Jazz Pharmaceuticals и «Тецентрик» (атезолизумаб) производства швейцарской Roche. Их будут применять, чтобы закрепить результат после химиотерапии и предотвратить рецидив заболевания — ES-SCLC возвращается в 90% случаев уже через два года.

Регулятор выдал регистрационное удостоверение на основе данных III фазы клинических испытаний IMforte (NCT05091567), где участвовали 483 человека. Комбинация снизила риск прогрессирования заболевания или смерти на 46% по сравнению с группой, получавшей только атезолизумаб.