ВОЗ выявила двойной кризис в разработке антибактериальных препаратов

ВОЗ опубликовала доклад, в котором предупредила о глубоком кризисе в создании антибиотиков: за два года число препаратов в клинических испытаниях сократилось с 97 до 90, при этом только 15 разработок признаны инновационными. Организация зафиксировала отсутствие современного оборудования для быстрого выявления патогенов и нехватку простых экспресс-тестов в медучреждениях.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила об одновременном снижении количества разрабатываемых антибиотиков и недостатке прорывных решений в этом сегменте. Такие выводы представлены в опубликованном докладе.

Количество антибактериальных средств, которые проходят клинические испытания, снизилось с 97 в 2023 году до 90 в 2025-м. Девять из десяти фармацевтических компаний, которые исследуют эти лекарства, — небольшие фирмы, где работает меньше 50 человек.

Из 90 исследуемых сегодня противомикробных препаратов 50 — традиционные (напрямую воздействуют на структуру и функции бактериальной клетки), 40 — нетрадиционные (такие как антитела, вирусы-бактериофаги, которые заражают и уничтожают бактерии, или средства, меняющие состав микрофлоры организма и предотвращающие колонизацию патогенов).

Среди традиционных лекарств 45 (90%) ориентированы на возбудители из Списка приоритетных бактериальных патогенов ВОЗ — сюда относятся устойчивые к антибиотикам микроорганизмы, против которых срочно требуются новые антибиотики.

Инновационными признаны только 15 разработок. При этом по десяти недостаточно данных о способности преодолевать перекрестную резистентность — когда бактерии могут противостоять сразу нескольким антибиотикам после контакта только с одним из них из-за схожести механизма действия или химической структуры. Пять борются с патогенами, которые организация считает критически опасными для человечества.

В числе других серьезных проблем — нехватка лекарственных форм, адаптированных для детей, и пероральных средств для использования вне стационара, комбинаций традиционных и нетрадиционных препаратов в целях борьбы с растущей антибиотикорезистентностью.

Согласно документу, с июля 2017 года было зарегистрировано 17 новых антибактериальных средств против патогенов, входящих в перечень приоритетных. Тем не менее лишь два из них имеют принципиально новую молекулярную структуру, открывающую ранее неизвестные способы нейтрализации бактерий.

ВОЗ обратила отдельное внимание на сложности с диагностикой. В лабораториях среднего звена (при районных, областных и региональных больницах) нет оборудования для выявления инфекций кровотока непосредственно из цельной крови без выращивания бактерий — процесс, который занимает от одного до трех суток: образец крови помещают в питательную среду, где микроорганизмы размножаются до числа, достаточного для определения возбудителя и подбора эффективного антибиотика. Есть и дефицит систем для проведения анализов на С-реактивный белок и прокальцитонин — они помогают определить, вызвана ли инфекция бактериями (тогда нужны антибиотики) или вирусами (тогда антибиотики бесполезны). Кроме того, в поликлиниках не хватает простых экспресс-тестов, которые дают результат на месте без отправки анализов в крупные лаборатории.

Сегодня антибиотикорезистентность — одна из главных глобальных угроз в сфере здравоохранения. За 2021 год 4,71 млн смертей в мире были связаны с лекарственно-устойчивыми инфекциями, в 1,14 млн (24%) случаев причиной стало отсутствие эффективных противомикробных препаратов. К 2050 году смертность может увеличиться почти на 70% и достигнуть 1,91 млн человек в год — три в минуту. Особенно настораживает рост устойчивости к карбапенемам — антибиотикам последней линии защиты: число смертей от резистентных к ним инфекций увеличилось с 619 тыс. в 1990 году до 1,03 млн в 2021-м.

Фото: who.int