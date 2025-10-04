Экс-глава архангельского Минздрава не смог обжаловать арест

«Архангельским областным судом с учетом позиции прокуратуры области и автономного округа постановление суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба адвоката осужденного с доводами об освобождении подозреваемого – без удовлетворения», – сообщили в прокуратуре региона.

Александр Герштанский руководил Минздравом Архангельской области с ноября 2020 года. О своей отставке он объявил 19 сентября 2025 года. Экс-чиновник написал на своей личной странице в социальной сети, что решение покинуть должность оказалось непростым.

«Эти пять лет были временем колоссальных вызовов, напряженного труда и, уверен, развития здравоохранения Поморья. Мы прошли через суровые испытания пандемией, мобилизовали все силы и доказали, что наша медицинская система – это крепкий, надежный щит для каждого жителя области», – заявил Герштанский, пообещав делиться опытом с новым руководителем ведомства.

О задержании экс-главы Минздрава позднее сообщили в региональной прокуратуре. Дело возбуждено в следственном отделении РУ ФСБ России по Архангельской области. Ломоносовский райсуд 21 сентября постановил заключить Герштанского под стражу до 19 ноября 2025 года. Решение принято исходя из тяжести обвинения, отсутствия у Герштанского регистрации в Архангельской области и наличия загранпаспорта. Судья также посчитал, что у фигуранта есть возможность скрыться или оказать воздействие на свидетелей.

Исполняющей обязанности главы Минздрава Архангельской области с 20 сентября назначена Татьяна Русинова. С 2018 года она работала в должности заместителя министра – начальника Управления организации здравоохранения Архангельской области.