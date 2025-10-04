EASO закрепила семаглутид и тирзепатид в первой линии терапии ожирения

Публикация уже отразилась на рынке: акции Novo Nordisk 2 октября 2025 года выросли на 2,2%, превысив динамику европейских фармпроизводителей. Инвесторы восприняли рекомендации как подтверждение устойчивого лидерства препарата Wegovy от Novo Nordisk и Zepbound от Eli Lilly. Оба препарата изначально создавались для терапии сахарного диабета 2-го типа, но именно в лечении ожирения они заняли доминирующие позиции и фактически сформировали новый стандарт.

Остальные препараты рассматриваются как средства «второй волны» и применяются при ограниченных показаниях. К ним относится лираглутид, налтрексон-бупропион и фентермин-топирамат. Их роль в новом алгоритме второстепенна и ограничивается случаями с умеренными задачами по снижению веса.

Кроме того, EASO предложила дифференцированные рекомендации в зависимости от осложнений. Так, семаглутид показал наибольшую эффективность у пациентов с остеоартритом коленного сустава и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Тирзепатид же рекомендован при обструктивном апноэ сна и стеатогепатите, а для пациентов с диабетом и предиабетом оба препарата определены как терапия первой линии.

Эти выводы созвучны стратегии самой Novo Nordisk, которая намерена расширить спектр применения семаглутида для терапии сопутствующих состояний, включая апноэ сна и остеоартрит. Компания также инвестирует в исследования дополнительных эффектов семаглутида – от снижения риска деменции и онкологических заболеваний до уменьшения тяги к курению и алкоголю. Уже сейчас Wegovy имеет одобрение от американского FDA для профилактики сердечно-сосудистых осложнений и терапии метаболического стеатогепатита, а впереди компания ждет результатов испытаний при болезни Альцгеймера.

EASO подчеркивает, что современный подход к лечению ожирения не может ограничиваться исключительно контролем массы тела. В рекомендациях акцент сделан на комплексном улучшении качества жизни пациентов, включая психоэмоциональное состояние, физическую активность, когнитивное здоровье и социальную адаптацию. Такой сдвиг отражает понимание ожирения как хронического системного заболевания, затрагивающего не только обмен веществ, но и широкий спектр функций организма и социальных факторов.

Отдельно обозначен экономический аспект. Стоимость современных препаратов остается высокой, однако эксперты указывают, что затраты могут быть оправданы за счет сокращения расходов на лечение осложнений.

Эксперты отмечают, что публикация алгоритма EASO усиливает позиции семаглутида и тирзепатида на рынке. Однако конкуренция в сегменте обостряется. Ранее, в апреле 2025 года, акции Novo Nordisk упали почти на 10%, после того как Eli Lilly представила промежуточные результаты по экспериментальному препарату orforglipron. Исследование показало, что пациенты с диабетом 2-го типа теряли вес быстрее, чем в аналогичных испытаниях семаглутида. Если данные подтвердятся, компания планирует вывести препарат на рынок уже в начале 2026 года.