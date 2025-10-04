Vanda и FDA договорились относительно препарата Hetlioz от джетлага

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и компания Vanda Pharmaceuticals после нескольких лет разбирательств заключили соглашение относительно препарата Hetlioz (тасимелтеон) для лечения для лечения расстройств сна при синдроме смены часовых поясов.

«Совместная программа разрешения споров» появилась после того, как в августе компания одержала победу над агентством в апелляционном суде округа Колумбия. По итогам рассмотрения иска Vanda, требующей от FDA разрешить продажу лекарства от джетлага, апелляция постановила, что агентство трактовало данные клинических испытаний Hetlioz «поверхностно».

Как сообщила компания в пресс-релизе, регулятор согласился на ускоренное повторное рассмотрение заявки на Hetlioz до 7 января 2026 года. На время повторного рассмотрения обе организации приостановят судебные разбирательства. В том числе Vanda приостановит свой иск, обвиняющий FDA в том, что оно принимает решения по новым заявкам на лекарства в течение 12 месяцев вместо стандартных 180 дней.

Период мира между Vanda и FDA знаменует собой новый этап после многолетнего обмена колкостями в судах. Так недавно компания раскритиковала «бюрократов FDA», которые объяснили задержку слушаний по поводу другого ее препарата, традипитанта от гастропареза, сокращениями в центре оценки и исследования лекарственных средств.

Отметим, что в Европе Hetlioz одобрен для лечения редкого синдрома, который встречается только у полностью слепых людей. Синдром «не24-часового сна и бодрствования» — это состояние, при котором наблюдается нарушение синхронизации сна с днем ​​и ночью, часто с циклом, превышающим стандартный 24-часовой. В результате пациенты засыпают и просыпаются в необычное время.

