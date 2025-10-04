Со следующего года в России заработает резервный механизм обеспечения орфанными лекарствами

Российские регионы со следующего года смогут получать помощь из федерального бюджета в случае, если самостоятельно не справляются с обеспечением лекарственными препаратами (ЛП) пациентов с редкими заболеваниями, сообщили в Минздраве.

«С 2026 года вводится дополнительный (резервный) механизм лекарственного обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями по перечню в соответствии с постановлением правительства», — говорится в пресс-релизе ведомства (цитата по «Интерфаксу»).

Минздрав уже разработал критерии, по которым будет оцениваться невозможность исполнения регионами полномочий по обеспечению орфанными препаратами, порядок подачи и рассмотрения заявки о допфинансировании, а также правила его предоставления. В частности, к таким критериям отнесены увеличение стоимости ЛП по результатам госзакупок на 20% и больше относительно предыдущего года и увеличение количества пациентов с редкими заболеваниями как минимум на 15% в годовом отношении.

«Обеспечение лекарственными препаратами пациентов с орфанными заболеваниями является критически важным как для детей, так и для взрослых. И крайне важно, чтобы пациенты получали терапию, когда они становятся старше 18 лет», — сказал главный внештатный генетик Минздрава академик РАН Сергей Куцев.

По его словам, обеспечение орфанными препаратами относится к полномочиям регионов, а новый механизм позволит обеспечить пациентов необходимыми лекарствами даже в случае «объективно неблагоприятных экономических условий» на местах.

О проблеме обеспечения лекарствами взрослых «орфанных» пациентов активно заговорили в августе, когда сразу несколько крупных СМИ написали о том, что, выйдя из-под опеки госфонда «Круг добра», пациенты, чтобы получить препараты, вынуждены обращаться в суд.

