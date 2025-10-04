Россельхознадзор обновил проверочные листы по ветпрепаратам

Россельхознадзор представил новые формы проверочных листов для контроля соблюдения требований в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. Соответствующий приказ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Документ актуализирует списки контрольных вопросов, которые инспекторы используют во время проверок как производителей ветпрепаратов (касаются проведения доклинических и клинических исследований, изготовления ЛП и т. д.), так и дистрибьюторов и компаний, специализирующихся на хранении и перевозке таких лекарств.

При этом для разных сфер обращения установлены свои сроки действия чек-листов. Так, в части доклинических и клинических исследований они будут действовать до 1 сентября 2031 года, за исключением пункта об информировании о побочных действиях препарата. Нынешняя редакция этого пункта сохранится до 1 марта 2028 года.

Тем временем, по данным аналитики, розничные покупатели все чаще приобретают ветпрепараты в интернете. Как быстро доля онлайн-покупок лекарств для животных вырастет до 100% и вырастет ли вообще, выясняли GxP News.

gxpnews