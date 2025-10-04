В Подмосковье в 2026 году появится производство медизделий за 284,5 млн рублей

Компания «Глорека-Фарма» реализует в Дмитровском округе инвестпроект по созданию производства медицинских изделий, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В рамках проекта „Глорека-Фарма” создаст производство медицинских изделий. Продукция будет применяться в сфере эстетической и клинической медицины. Инвестиции в проект составят 284,5 млн рублей, запуск предприятия запланирован на III квартал 2026 года», — приводятся в сообщении слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.

Производство появится на земельном участке в 1 га, находящемся в собственности компании. На предприятии будет создано более 80 рабочих мест.

Проект внесен в реестр региональных инвестпроектов, что подразумевает уменьшение налогов: на прибыль — до 10% при обычных 25%, до нуля — на имущество в первые 4 года после запуска объекта.

ООО «Глорека-Фарма» зарегистрировано в Московской области в январе 2025 года. Основной вид деятельности компании — производство лекарственных препаратов и материалов для медицинских и ветеринарных целей.

Как сообщалось ранее, в подмосковной Дубне в 2027 году появится производство медоборудования стоимостью 300 млн рублей. Проект реализует компания «МедТехПлюс».

gxpnews