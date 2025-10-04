В списке незапланированных расходов россиян лидируют траты на врачей и лекарства

Россияне чаще всего планируют бюджет, однако в нем все равно есть неожиданные расходы. И лидируют здесь траты на врачей и лекарства, свидетельствует опрос «Альфастрахования» с участием 1,5 тыс. человек.

По его данным, медицина является самой расходной «внезапной» статьей для 56% опрошенных. Даже те, кто старается пользоваться бесплатной системой здравоохранения, признают, что покупка лекарств и срочные обследования обходятся в сумму от 10 до 50 тыс. рублей. Более половины респондентов рассказали, что такие траты случаются минимум раз в год, а откладывать на них удается только каждому третьему.

Второе место заняли поломки бытовой техники и автомобиля: от 15 до 150 тыс. рублей. 12% участников опроса держат для таких целей «резервный фонд», но нередко его не хватает — например, когда технику уже не починить и проще заменить новой. Далее следует внеплановый ремонт жилья — из-за протечек крыши или потопа от соседей. На ликвидацию последствий таких ЧП 7% опрошенных потратили от 20 до 80 тыс. рублей только за последние полгода. Еще одна существенная статья расходов — штрафы и судебные издержки от 5 тыс. рублей, а в случае автоштрафов еще и с эвакуацией ТС — от 10 тыс. руб.

Ветеринарные услуги дестабилизируют бюджет на 7–25 тыс. рублей. Еще один интересный результат опроса — траты на образование детей: внеплановые курсы, репетиторы или взносы за поездки на олимпиады обходятся от 5 до 30 тыс. рублей. Больше 8% опрошенных отметили, что забывают учитывать их в бюджете изначально.

Праздники и «обязательные» подарки родственникам и коллегам могут обойтись в 5–10 тыс. рублей, и иногда чаще, чем раз в месяц. Внезапные поездки на свадьбы, похороны или просто к родственникам в другой регион облегчают кошелек на 8–40 тыс. рублей.

Непредвиденные расходы в отпуске или рабочей поездке также оказались в списке выбивающих из привычного бюджета, как и поломки гаджетов, в частности мобильных телефонов. В лучшем случае ремонт обходится в 10 тыс. рублей.

«Альфастрахование» — крупнейшая частная страховая группа в России, по данным Центробанка. Услугами группы пользуются более 31 млн человек и 125 тыс. предприятий.

gxpnews