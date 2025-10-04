Врачам разрешили назначать БАДы: кто выиграет от этого нововведения?

С 1 сентября 2025 года врачи получили право назначать пациентам биологически активные добавки. БАДы, которые теперь можно официально выписывать наравне с лекарствами, должны быть зарегистрированы в РФ и назначаться по показаниям.

Закон ужесточает правила оборота биодобавок на рынке. Например, Роспотребнадзор получил право блокировать сайты, которые нарушают требования закона в части продажи БАДов. Ранее для этого требовалось разрешение судебной инстанции.

В положение о федеральном контроле качества и безопасности медицинской деятельности от 29 июня 2021 года внесут изменения, которые позволят врачам назначать пациентам БАДы. А проверять соблюдение требований по этим назначениям будет Росздравнадзор.

Также Минздрав предложил установить определенные требования по качеству и эффективности назначаемых БАДов. Они лягут в основу формирования специального перечня биодобавок. Препараты планируют оценивать, в частности, по тому, входят ли их компоненты в клинические или профилактические рекомендации, стандарты или другие официальные документы, соответствуют ли они международным стандартам безопасности ЕАЭС.

Кроме того, система оценки включает обязательное тестирование каждой партии продукции в аккредитованных лабораториях, регулярный контроль качества первых трех партий для новых продуктов и ежегодный выборочный контроль для действующих БАДов.

Для одних участников рынка БАДов такой перечень скорее положительное нововведение, другие могут туда не попасть. Как отразится это на производителях добавок, врачах и пациентах? Можно ли сбалансировать их интересы? Мы попросили экспертов нашего GxP-сообщества поделиться своим мнением.

