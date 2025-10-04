Эксперты прогнозируют рост расходов аптек на эквайринг

Расходы бизнеса на прием безналичных платежей могут вырасти на 20—22% в 2026 году. Такой прогноз дают представители рынка в связи с законопроектом правительства, который отменяет освобождение от НДС для услуг эквайринга и процессинга.

Правительство предложило отменить освобождение от НДС для операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также для услуг компаний, которые обеспечивают процессинг и эквайринг. Законопроект № 1026190-8 внесен в Госдуму.

Изменения предлагается внести в ст. 149 п. 3 Налогового кодекса. Освобождение от НДС операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, действует с 2006 года. При этом предлагается сохранить льготу для услуг по открытию и ведению банковских счетов организаций и граждан.

Поправки предусматривают также отмену освобождения от НДС операций, которые проводят организации, обеспечивающие информационное и технологическое взаимодействие между участниками расчетов (сбор, обработку и предоставление информации по операциям с банковскими картами).

Процессинг отвечает за передачу и обработку данных между банками и платежными системами, а эквайринг обеспечивает прием платежей магазинами и сервисами.

«Если сейчас процент эквайринга по аптечному рынку составляет от 1,2 до 1,6%, в редких случаях ниже (у нашей компании, например, 1,11%), то с отменой данной льготы стоит ожидать роста», — поделился с «ФВ» генеральный директор сети «Фарма» Александр Миронов.

Председатель правления Ассоциации аптек Калининградской области, директор сети «Линия жизни» Дмитрий Яговдик заявил, что в случае отмены льготы эквайринг станет дороже на размер НДС, то есть на 20 или 22% (в случае принятия изменений в налоговый кодекс) в следующем году.

Он привел пример расчетов. Если сейчас аптека платит за эквайринг 1,5%, то в случае отмены льготы по НДС эта сумма увеличится на 0,33%. В итоге ставка эквайринга составит 1,83% с НДС.

«Если, например, средний оборот аптеки в месяц 1,5 млн руб., а безналичные платежи составляют 70%, то эквайринг она платит с суммы 1 млн 50 тыс. руб. Сейчас это составляет 15 750 руб. в месяц, в будущем будет 19 215 руб.», — поделился Яговдик.

Внесенным в Госдуму законопроектом также предлагает ввести госпошлину за внесение данных в систему мониторинга оборота маркированных товаров, законопроект внесен в Госдуму. Размер сбора будет установлен отдельным постановлением правительства.

Фото: 123rf.com