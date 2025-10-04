В Томске открыли лабораторию молекулярной и клеточной фармакологии

Лабораторию молекулярной и клеточной фармакологии открыли на базе СибГМУ в Томске. Ее ключевая задача — отбор наиболее перспективных соединений для новых лекарственных средств с последующей передачей на доклинические исследования.

В Томске на базе кафедры Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) открыли лабораторию молекулярной и клеточной фармакологии. Как сообщили ТАСС в пресс-службе вуза, в лаборатории будут выбирать наиболее перспективные соединения будущих лекарственных средств, которые сразу могут быть переданы для проведения доклинических исследований.

Как рассказал ректор СибГМУ Евгений Куликов, создание этой лаборатории станет шагом в развитии таргетной тераностики, направленной на поиск индивидуальных мишеней для терапии. На площадке ученые с первого дня будут погружены в процесс разработки лекарств, работая с современными вычислительными и лабораторными методами.

«Важно, что работа в лаборатории выстроена так, чтобы студенты были вовлечены в полный цикл исследований — от компьютерного моделирования до лабораторных испытаний перспективных соединений. Таким образом мы не только создаем новые лекарства, но и формируем пул высококлассных специалистов, которые уже сегодня учатся решать актуальные задачи медицинской науки», — заявил Куликов.

Лаборатория сфокусируется на ранних этапах разработки препаратов — drug discovery. Сначала с помощью расчетов проанализируют взаимодействие новых соединений с молекулами-мишенями, затем наиболее перспективные соединения пройдут экспериментальную проверку. Цель исследований — поиск принципиально новых молекул, способных воздействовать на молекулы-мишени, связанные с развитием заболеваний. Наиболее успешные образцы передадут для проведения доклинических исследований.

Лаборатория создана в рамках программы развития «Приоритет-2030» национального проекта «Молодежь и дети».

Фото: 123rf.com