Продажа медизделий через вендинговые аппараты может оказаться вне закона

Росздравнадзор запретил продажу медизделий и лекарств через вендинговые аппараты, направив соответствующее письмо в территориальные органы. Реализация такой продукции разрешена только в стационарных торговых объектах, что ставит под угрозу работу более тысячи автоматов по продаже контактных линз.
Росздравнадзор направил в территориальные органы письмо о недопустимости продаж медизделий и лекарств через вендинговые аппараты. Об этом должны быть предупреждены все участники оборота, а в случае нарушений терорганы обязаны будут провести проверку. В России работают более тысячи торговых автоматов по продаже контактных линз, через них в прошлом году было продано свыше 500 тыс. упаковок. Они были установлены легитимно: до 2021 года Правила продажи отдельных видов товаров содержали более мягкие формулировки.
Как объяснил запрет Росздравнадзор
Действующее законодательство в сфере обращения медицинских изделий и лекарственных средств не предусматривает реализацию медицинских изделий и лекарственных средств через вендинговые автоматы, сообщил Росздравнадзор.
«Согласно п. 7 Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 2463 от 31.12.2020, при осуществлении розничной торговли в месте нахождения потребителя вне торговых объектов путем непосредственного ознакомления потребителя с товаром (на дому, по месту работы и учебы, на транспорте, на улице и в иных местах) не допускается продажа лекарственных препаратов и медицинских изделий», — сказано в письме, направленном службой в терорганы.
Разъяснения связаны с «многочисленными запросами от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам реализации медицинских изделий и лекарственных средств через вендинговые аппараты», сказано в письме.
Сколько медизделий продают в России через автоматы
В торговых автоматах представлены три категории медизделий — медицинские маски, контактные линзы и средства контрацепции. Первые линзоматы появились в 2011 году. Они устанавливались в супермаркетах, транспортной инфраструктуре, АЗС, торговых и бизнес-центрах, аптеках. По состоянию на сентябрь 2025 года, в России работают более тысячи автоматов по продаже контактных линз. Через них в прошлом году было продано более 500 тыс. упаковок контактных линз и растворов для их очистки и хранения, сообщили «ФВ» в Союзе операторов торговых автоматов (СОТА).
«В настоящее время мы проводим анализ информации, содержащейся в письме Росздравнадзора, в части реализации медицинских изделий посредством вендинговых автоматов», — отметил председатель правления союза Иван Попов.
О планах провести эксперимент по продаже лекарств через вендинг «ФВ» писал год назад. Предполагалось, что держателями автоматов станут аптечные организации, однако они не проявили значимого интереса. Проект раскритиковали и депутаты, сославшись на необходимость вносить изменения в федеральное законодательство и неэффективность инструмента для расширения лекарственной помощи населению. «Это существенное ограничение ассортимента, поэтому проблему, о которой говорят в ассоциации, не решает. Законодательство должно быть направлено на то, чтобы решать задачу лекарственного обеспечения, а не проблему сбыта вендинговых аппаратов», — отметил депутат Госдумы Евгений Нифантьев.
СОТА приостановил проект по аптечному вендингу, рассказал «ФВ» Попов.
«Мы услышали мнение отрасли и регулятора. Сейчас индустрия автоматизированного сервиса активно работает над внедрением биометрических технологий, и мы верим, что в будущем это будет востребовано», — отметил он.
Речь идет о внедрении сервиса подтверждения возраста покупателя по биометрии: возможные покупки лекарств несовершеннолетними стали одним из контраргументов в дискуссии об аптечном вендинге.
Придется ли убирать автоматы
Поскольку оборот медизделий не является лицензируемым видом деятельности, на рынке присутствует некая вариативность их реализации, отметила заместитель исполнительного директора РААС по юридическим вопросам Светлана Воскобойник.
«Четкая позиция Росздравнадзора опирается на действующие Правила продажи товаров, которые, в свою очередь, соответствуют и нормам Федерального закона о торговой деятельности. В законе есть перечень форм, которые определяют вид деятельности как торговлю вне стационарных объектов. Продажа товаров с использованием автоматов как раз и является торговлей вне стационарных объектов», — объяснила она.
До 2021 года действующие на тот момент Правила продажи отдельных видов товаров (Постановление Правительства РФ № 55) содержали несколько иную формулировку, добавила эксперт. Не допускалась продажа лекарств и медизделий вне торговых объектов посредством «разносной торговли», пояснила Воскобойник.
«Законная продажа лекарственных препаратов и медицинских изделий через автоматы возможна в случае внесения соответствующих изменений в действующее законодательство», — уверена она.
Фото: 123rf.com
