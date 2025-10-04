Продажа медизделий через вендинговые аппараты может оказаться вне закона

Росздравнадзор запретил продажу медизделий и лекарств через вендинговые аппараты, направив соответствующее письмо в территориальные органы. Реализация такой продукции разрешена только в стационарных торговых объектах, что ставит под угрозу работу более тысячи автоматов по продаже контактных линз.

Росздравнадзор направил в территориальные органы письмо о недопустимости продаж медизделий и лекарств через вендинговые аппараты. Об этом должны быть предупреждены все участники оборота, а в случае нарушений терорганы обязаны будут провести проверку. В России работают более тысячи торговых автоматов по продаже контактных линз, через них в прошлом году было продано свыше 500 тыс. упаковок. Они были установлены легитимно: до 2021 года Правила продажи отдельных видов товаров содержали более мягкие формулировки.

Как объяснил запрет Росздравнадзор

Действующее законодательство в сфере обращения медицинских изделий и лекарственных средств не предусматривает реализацию медицинских изделий и лекарственных средств через вендинговые автоматы, сообщил Росздравнадзор.

«Согласно п. 7 Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 2463 от 31.12.2020, при осуществлении розничной торговли в месте нахождения потребителя вне торговых объектов путем непосредственного ознакомления потребителя с товаром (на дому, по месту работы и учебы, на транспорте, на улице и в иных местах) не допускается продажа лекарственных препаратов и медицинских изделий», — сказано в письме, направленном службой в терорганы.

Разъяснения связаны с «многочисленными запросами от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам реализации медицинских изделий и лекарственных средств через вендинговые аппараты», сказано в письме.

Сколько медизделий продают в России через автоматы