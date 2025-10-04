«Генериум» получил разрешение на III фазу КИ вакцины от аллергии на пыльцу березы

Новая фаза КИ будет проходить на базе пяти медучреждений – ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России, московских ГКБ № 52 и Городской поликлиники № 52, Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО), а также поликлиники № 3 Управделами Президента РФ. Препарат будет тестироваться в форме суспензии для подкожного введения в дозировке 0,5 мл.

О КИ первой в мире вакцины от аллергии на березовую пыльцу сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова еще в августе 2024 года. Профилактический курс препарата может составить 3–5 инъекций, в то время как классическая аллерген-специфическая иммунотерапия длится от 3 до 5 лет и требует около 30 инъекций. Вакцина разрабатывалась Институтом иммунологии ФМБА совместно с Венским медицинским университетом, в феврале 2023 года сообщалось о завершении работы.

Разрешение на I и II фазы КИ препарата регулятор выдал компании «Генериум» в августе 2024 года. В них, согласно данным госреестра, принимали участие 188 пациентов. Исследования проходили в Институте иммунологии ФМБА и РМАНПО.

В конце августа 2025 года вице-президент «Генериума» Дмитрий Кудлай сообщил, что КИ вакцины против сезонного поллиноза, вызванного пыльцой березы в сезон цветения, показали положительные результаты. По его оценкам, на рынок препарат выйдет во второй половине 2026 года.