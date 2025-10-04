Производитель биоразлагаемых имплантатов привлек 30 млн рублей от МВФ и Global Market Access

МВФ выдаст компании заем под 10% на четыре года с двухлетней отсрочкой выплат. Предполагается, что вместе с инвестициями Global Market Access он позволит «Остео-Сайбэр» получить регистрационное удостоверение от Росздравнадзора и подготовиться к коммерческому запуску.

«Остео-Сайбэр» производит биоразлагаемые имплантаты из магниевого сплава, включая винты и пластины. Хирургические имплантаты предназначены для применения в травматологии, ортопедии и челюстно-лицевой хирургии. Особенность технологии – в ее способности постепенно растворяться в организме, не требуя повторной операции для извлечения имплантатов. Разработкой сплава и технологии занимались специалисты Университета науки и технологий МИСИС, НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова и Российского университета медицины. Технология запатентована и позволяет «делать резорбируемые имплантаты в четыре раза доступнее, чем существующие сегодня аналоги».

По данным Rusprofile, ООО «Остео-Сайбэр» зарегистрировано в апреле 2022 года в Москве на территории инновационного центра «Сколково» и работает в сфере производства медицинских изделий и оборудования. Уставный капитал компании – 770 тысяч рублей. Гендиректором и учредителем юрлица является Маргарита Келлерман, владеющая 20% долей в уставном капитале ООО. Основным владельцем компании с долей 65% выступает Михаил Баранов. Еще 15% владеет иностранная организация ТОО «Глобал Маркет». В 2024 году выручка «Остео-Сайбэр» составила 5,7 млн рублей, чистая прибыль – 1 тысяча рублей.

В октябре 2025 года фармацевтический холдинг «БСС» приобрел двух дистрибьюторов медизделий, в том числе стал владельцем 25% долей в ООО «Симплант». В холдинге пояснили, что приобретенные компании планируется использовать для коммерциализации продукции завода «Эндоарт» (входит в «БСС»). На этом предприятии с сентября 2024 года занимаются серийным выпуском эндопротезов. Общий объем инвестиций в этот проект на первом этапе составил более 1 млрд рублей – работы произведены за счет собственных средств компании.