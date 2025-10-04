Глава Международной ассоциации бокса стал совладельцем двух производителей БАД

Как заявили изданию «Коммерсантъ» представители компаний, речь идет о стратегическом партнерстве и перспективах строительства завода в запланированной к запуску ОЭЗ «Большой Серпухов» в Московской области. Проект предполагает расширение продуктовой линейки производителей, оптимизацию себестоимости продукции и выход на рынки стран ЕАЭС и ОАЭ.

В «УНК Холдинге» уточнили, что выбор партнера сделан после «тщательного независимого аудита бизнес-показателей, лабораторных исследований сырья и готовой продукции, а также комплексной проверки производственной инфраструктуры».

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Нутришн Актив» зарегистрировано в октябре 2022 года в Москве. Выручка компании в 2024 году составила 594,8 млн рублей, чистая прибыль – 33,1 млн рублей. ООО «Нутришн Фарм» зарегистрировано в июне 2023 года в Дубне. По итогам 2024 года выручка составила 343,6 млн рублей, чистая прибыль – 177,6 млн рублей.

Производство БАД под маркой Ipsum запущено в 2022 году. По данным DSM Group, в январе – августе 2024 года в аптеках реализовано 32,3 тысячи упаковок общей стоимостью 39,2 млн рублей. Товарным знаком Ipsum Dr. Dzidzariya владеет ООО «Нутришн Актив». Сам Александр Дзидзария также руководит клиникой Biocheck и маркетплейсом Beautery.

В сентябре 2025 года Минпромторг РФ подготовил проект постановления правительства, которым предлагается расширить и уточнить порядок мониторинга производителей БАД. Согласно документу, вводятся новые понятия: «критерии оценки производителя», «мониторинг производителей», «согласие на посещение места фактического производства» и «уведомление о посещении». Эти категории закрепляют порядок взаимодействия производителей с оператором системы маркировки и федеральными органами контроля.