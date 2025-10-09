Минздрав РФ представил правила допфинансирования закупок орфанных препаратов в регионах

Минздрав разработал правила и критерии для получения дополнительного федерального субсидирования для закупки дорогостоящих орфанных препаратов. Регион должен соответствовать определенным критериям.
С 2026 года субъекты РФ смогут рассчитывать на федеральную поддержку при обеспечении пациентов орфанными (редкими) заболеваниями дорогостоящими лекарствами. Минздрав разработал проект постановления, который устанавливает условия получения дополнительного финансирования из федерального бюджета.
Регион сможет претендовать на субсидии при наличии подтвержденной потребности, отраженной в специальной заявке с расчетами, а также уведомления о невозможности самостоятельно обеспечить пациентов лекарствами. Еще один проект устанавливает ключевые критерии — рост численности пациентов (на 15%) или стоимости препаратов (на 20%) относительно предыдущего года, а также дотационный статус региона и увеличение региональных ассигнований на 10% по сравнению с прошлым годом. Размер субсидии будет рассчитываться по специальной формуле, а общий объем суммы не превысит федеральный лимит.
Заявки будут приниматься ежегодно с 1 августа по 30 сентября, а рассматривать их Минздрав обязан в течение 10 рабочих дней. В случае отказа из‑за несоблюдения критериев или неполного пакета документов регион сможет повторно подать заявку. Все расходы должен будет подтверждать отчет через систему электронного бюджета.
В 2023 году Государственный совет Татарстана пожаловался в Конституционный суд России на положения закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». По мнению авторов обращения, многие регионы России не могут самостоятельно закупить дорогостоящие лекарства из-за больших дефицитов собственных бюджетов. Таким образом пациенты с орфанными заболеваниями оказываются в неравном положении, попадая в зависимость от субъекта, в котором они живут.
КС указал, что необходимо создать резервный механизм финансирования лекарственных закупок и поставок для случаев, когда региональным властям не хватает бюджетных средств на орфанные препараты.
Президент России Владимир Путин 23 июля 2025 года подписал Федеральный закон № 252-ФЗ от 23.07.2025 «О внесении изменений в статью 83 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Документом вводится резервный механизм финансирования терапии орфанных заболеваний. Субъектам РФ, которые не могут самостоятельно закупить лекарства для пациентов с орфанными заболеваниями, будут предоставлять дополнительные средства из федерального бюджета.