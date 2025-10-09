Минздрав РФ представил правила допфинансирования закупок орфанных препаратов в регионах

Заявки будут приниматься ежегодно с 1 августа по 30 сентября, а рассматривать их Минздрав обязан в течение 10 рабочих дней. В случае отказа из‑за несоблюдения критериев или неполного пакета документов регион сможет повторно подать заявку. Все расходы должен будет подтверждать отчет через систему электронного бюджета.

В 2023 году Государственный совет Татарстана пожаловался в Конституционный суд России на положения закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». По мнению авторов обращения, многие регионы России не могут самостоятельно закупить дорогостоящие лекарства из-за больших дефицитов собственных бюджетов. Таким образом пациенты с орфанными заболеваниями оказываются в неравном положении, попадая в зависимость от субъекта, в котором они живут.

КС указал, что необходимо создать резервный механизм финансирования лекарственных закупок и поставок для случаев, когда региональным властям не хватает бюджетных средств на орфанные препараты.

Президент России Владимир Путин 23 июля 2025 года подписал Федеральный закон № 252-ФЗ от 23.07.2025 «О внесении изменений в статью 83 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Документом вводится резервный механизм финансирования терапии орфанных заболеваний. Субъектам РФ, которые не могут самостоятельно закупить лекарства для пациентов с орфанными заболеваниями, будут предоставлять дополнительные средства из федерального бюджета.

