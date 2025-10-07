FDA начало ускоренно рассматривать заявки на дженерики американского производства

Заявки на регистрацию дженериков, которые полностью исследуются и производятся в США, будут рассматриваться FDA в приоритетном порядке. Мера призвана поддержать отечественное фармпроизводство и уменьшить зависимость от зарубежных поставок.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) приступило к реализации пилотной инициативы по ускоренному одобрению отечественных дженериков. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Как отмечается, чтобы регулятор рассмотрел заявку в приоритетном порядке, компании обязаны выполнить три условия: провести в Штатах исследования биоэквивалентности дженериков оригинальным препаратам, построить заводы для выпуска продукции на территории страны и закупать активные фармацевтические ингредиенты (АФИ) только американского происхождения.

Цель нововведения — стимулировать инвестиции в американское производство фармацевтической продукции. Свыше половины медикаментов, продаваемых на американском рынке, изготавливаются за его пределами, указывает FDA. Сегодня на США приходится лишь 9% мирового производства АФИ, втрое уступая Китаю (22%) и впятеро — Индии (44%).