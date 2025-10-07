Дмитрий Сытин: зачем фармотрасли единый каталог медикаментов

В условиях постоянно меняющегося аптечного рынка, охватывающего широкий спектр лекарств, медицинских изделий и товаров для красоты и здоровья, вопросы структурирования информации и унификации данных приобретают особую актуальность. Взаимодействие между различными участниками рынка — от производителей до конечных потребителей — требует надежных инструментов для ориентации в многообразии предложений. О поиске эффективных путей организации данных «ФВ» рассказал первый заместитель генерального директора АО «Центр развития электронных торгов» — компании-оператора платформы «Торги223.Фарма» Дмитрий Сытин.

Почему разнообразие не всегда хорошо

Ключевой особенностью рынка аптечных товаров является огромное разнообразие товарной номенклатуры. Традиционно товары в этой сфере можно разделить на несколько основных категорий:

лекарственные средства;

биологически активные добавки (БАД);

медицинские изделия.

Кроме того, можно отдельно упомянуть такие важные дополнительные группы, как ортопедические товары и оптика.

При этом на российском рынке представлено огромное количество производителей, особенно в категориях лекарственных средств, БАД и медицинских изделий, где конкуренция очень высока, постоянно появляются новые игроки и новые торговые наименования. Общее количество номенклатурных позиций измеряется сотнями тысяч, что наглядно демонстрирует масштаб товарного разнообразия.

Стоит отметить, что не все номенклатурные группы в полной мере регулируются государством. Наиболее строгий контроль применяется к лекарственным средствам. К продаже в России допускаются только те препараты, которые прошли обязательную государственную регистрацию и внесены в Государственный реестр лекарственных средств (ГРЛС).

Обязательной регистрации подлежат:

все лекарственные препараты, впервые входящие в обращение,

лекарственные препараты, зарегистрированные ранее, но произведенные в других лекарственных формах или в новой дозировке,

новые комбинации зарегистрированных ранее лекарственных препаратов.

Найти препарат в базе реестра можно по его торговому наименованию, МНН (международному непатентованному названию действующего вещества) или номеру регистрационного удостоверения. Реестровая запись содержит информацию о лекарственной форме выпуска препарата, дозировке, размере упаковки, сроке годности, производителе.

Похожая система существует и в категории медицинских изделий, оптики и ортопедии. Государственной регистрации подлежат все медицинские изделия, включая аппараты, приборы, оборудование, хирургические и стоматологические инструменты, изделия для диагностики и мониторинга (например, ЭКГ, пульсоксиметры), имплантаты (эндопротезы, кардиостимуляторы), расходные материалы (перчатки, бинты, катетеры) и др.

После получения регистрационного удостоверения выдается регистрационное удостоверение с присвоением регистрационного номера медицинского изделия, а данные вносятся в Государственный реестр медицинских изделий и организаций, размещенный на сайте Росздравнадзора.

Поиск в базе осуществляется по наименованию медизделия или по его регистрационному номеру. Реестровая запись содержит информацию о производителе, других данных (срок годности, упаковка и т.д.) в реестре нет либо они представлены разрозненно и неструктурированно.

Категории БАД и товаров для красоты и здоровья имеет более свободный режим обращения. Подтверждение соответствия БАД установленным требованиям осуществляется в форме государственной регистрации, при которой подтверждается соответствие продукции критериям безопасности, а также определяется, источником каких биологически активных веществ является БАД. Подтверждение эффективности не является обязательным и проводится в рамках Системы добровольной сертификации биологически активных добавок к пище, созданной ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения». Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию, вносятся в реестр Роспотребнадзора.

Поиск в реестре осуществляется по названию продукции или фирмы-изготовителя, информация о товаре содержит сведения о производителе, области применения, противопоказаниях, условиях хранения, дозировке, сроке годности, но эти данные представлены в текстовом виде, их сложно структурировать и анализировать.

Отсутствие единого каталога как ключевая проблема

Назревшей проблемой является отсутствие единого стандартизированного каталога, который охватывал бы все товарные группы и мог бы служить основой для взаимодействия всех участников рынка. Производитель, выпуская новый препарат под торговым наименованием, обязан пройти государственную регистрацию и получить регистрационное удостоверение. Однако это удостоверение предназначено прежде всего для контроля качества и лечебных свойств со стороны государства, а не для рыночного оборота. В итоге точная и полная информация о препарате — наименование, дозировки, характеристики — остается фактически только у самого производителя.

Существуют попытки создать каталоги для целей закупок, в частности Единый структурированный справочник-каталог лекарственных препаратов (ЕСКЛП) — систематизированный перечень лекарственных препаратов, используемый при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Формирование и ведение ЕСКЛП осуществляется Минздравом. Каталог размещен на сайте Единой информационной системы закупок (ЕИС) и предназначен для организации стандартизированного описания объекта закупки государственными заказчиками.

Каталог подгружает данные о зарегистрированных препаратах из ГРЛС, структурируя их в соответствии с требованиями законодательства о госзакупках (ст. 33 44-ФЗ). Однако этот каталог в большей степени ориентирован на цели описания предмета закупки, обеспечение конкуренции и государственного контроля, а не на потребности коммерческого рынка или конечного потребителя, в связи с чем не содержит информации о конкретных торговых наименованиях и производителях. Его основной фокус — на международные непатентованные наименования (МНН), то есть на сами действующие вещества.

Рынок же оперирует торговыми наименованиями. Возьмем, к примеру, ксилометазолин — это действующее вещество, которое может продаваться под десятками различных торговых наименований («СНУП», «Галазолин», «Ксилен» и др.), часто с различными добавками. Для потребителя и большинства участников рынка именно торговое наименование является ключевым идентификатором, а не МНН ксилометазолин, которое может быть не единственным действующим веществом в лекарственном средстве. Это создает несоответствие между государственным подходом, ориентированным на действующее вещество, и рыночным, ориентированным на торговое наименование.

Существуют также базы данных и справочники, такие как РЛС (Российский лекарственный справочник), Vidal, Рослек и др., но они, как правило, тоже ограничены в объеме номенклатуры и не вполне соответствуют целям рынка, а точнее — решают свою, узкую задачу.

В результате дистрибьюторы и аптечные сети вынуждены самостоятельно формировать и вести свои внутренние каталоги. Эти каталоги могут значительно различаться: одни организации вносят большее количество характеристик, другие — меньшее; где-то товары называются сокращенно, где-то — полностью; иногда используются наименования производителя, а иногда — собственные трактовки. Это порождает огромное количество вариантов названий для одного и того же товара. Более того, эти внутренние каталоги обычно ограничены тем ассортиментом, который реально используется конкретным учреждением, и не дает полную картину всего, что предлагается на рынке.

На практике это выглядит так:

Производители обладают максимально полным и корректным перечнем своей продукции с исчерпывающими характеристиками.

Дистрибьюторы формируют свои прайс-листы, которые должны базироваться на каталогах производителей. Однако им не всегда удается сохранить всю полноту информации, особенно учитывая, что каждый дистрибьютор работает со многими производителями.

Аптечные сети и медицинские учреждения закупают товар у дистрибьюторов, но не наследуют их каталоги. Они не имеют прямого доступа к информации производителей и редко получают полные данные даже от дистрибьюторов, поскольку последних много, они специализируются на разных группах товаров и не обмениваются информацией с аптечными сетями.

В результате на рынке существует огромное количество разрозненных каталогов, что значительно затрудняет прозрачность и эффективность торговых операций, а кроме того — ведет к увеличению накладных расходов всего рынка на обработку информации.

Для цифрового взаимодействия между участниками рынка, особенно при таком обилии уникальных позиций и ограниченности внутренних каталогов, возникает необходимость создания технических привязок позиций одного каталога к позициям другого. Эти привязки связывают одно и то же лекарственное средство или медицинское изделие, но имеющее разные наименования в разных системах.

Некоторые аптечные сети ведут собственные базы данных, где существуют технические коды, связывающие их внутренний каталог с позициями дистрибьюторов. Зачастую же у аптечных сетей вообще отсутствует какая-либо техническая связь между их внутренним каталогом, используемым для учета товаров, их выкладки и товарного движения, и процессом заказа у дистрибьюторов: сотрудник при формировании заказа фактически вручную ищет нужные товары у дистрибьютора, полагаясь на свои знания.

Еще одна проблема, усугубляющая ситуацию, — это высокая динамичность рынка: появляются новые лекарственные средства (часто — дженерики под новыми торговыми наименованиями), обновляются регистрационные удостоверения, а некоторые препараты выводятся из оборота. Аптечные сети получают информацию о новых товарах из рекламы, рассылок, презентаций, профессиональных конференций и от торговых представителей, после чего самостоятельно должны запросить у дистрибьютора подробную информацию от производителя (включая регистрационное удостоверение, подтверждающее легальность распространения препарата).

Очевидно, что такая схема получения информации далека от совершенства в силу своей разрозненности, замедленности и подверженности ошибкам. Получение новых данных требует активных действий от каждой аптечной сети, что приводит к дублированию усилий и неравномерному распространению актуальной информации.

Когда производитель прекращает выпуск товара или у товара истекает срок регистрационного удостоверения, поставки прекращаются. Дистрибьюторы, распродавая остатки, информируют аптечные сети о невозможности дальнейшей закупки. Наиболее информированные участники рынка стараются отслеживать информацию из Минздрава и используют в своих учетных системах специальные поля для срока действия регистрационных удостоверений, что позволяет автоматизировать контроль актуальности продукции.

Однако значительная часть рынка по-прежнему полагается на ручное отслеживание сроков, что увеличивает вероятность ошибок. В результате в каталогах аптек и медицинских учреждений могут оставаться позиции, которые уже не актуальны либо, наоборот, новые, более выгодные предложения от других поставщиков могут быть упущены из-за отсутствия полной и своевременной информации. Это создает не только операционные сложности, но и упускает потенциальную прибыль, а также снижает качество обслуживания конечных потребителей.

Все вышеизложенное приводит к дефрагментации рынка. Отсутствие единой системы каталогизации и стандартизации данных порождает разрозненность информации, технические сложности и дублирование усилий на всех уровнях — от производителя до конечного потребителя — и накоплению ошибок.

Дистрибьюторы передают на платформу прайс-листы, а аптечные — свои справочники с привязками к этим прайс-листам. Эти данные служат основой проведения торгов и работы самой платформы. На практике часто возникают проблемы:

Ошибочные привязки: в справочниках аптечных сетей нередко встречаются ошибки ручного ввода.

Отсутствие привязок: заказы аптечных сетей могут содержать позиции, привязанные лишь к одному дистрибьютору, в то время как схожие товары есть в прайс-листах других. Бывают случаи, когда товара вообще нет в привязках ни к одному дистрибьютору.

Неиспользованный потенциал: с другой стороны, позиции в прайс-листах дистрибьюторов могут оставаться невостребованными из-за отсутствия привязок к справочникам аптечных сетей, что ограничивает их ассортимент и возможности для заказа альтернативных или новых препаратов.

Эти проблемы ведут к дефектуре — позициям в заказах, которые не расторговываются из-за некорректных или отсутствующих привязок.

Какая нужна платформа

Отрасли необходим единый централизованный каталог по всем товарным группам, востребованным аптеками. Платформа, находящаяся на пересечении потоков данных между дистрибьюторами, производителями и аптечными сетями, должна агрегировать информацию от всех ключевых игроков. Используя эти обширные массивы данных, можно сформировать полный и, что особенно важно, постоянно поддерживаемый в актуальном состоянии единый каталог.

Важным шагом станет создание, установление и поддержание стабильных связей между этим единым каталогом платформы и каталогами участников. Вместо того чтобы каждая компания самостоятельно связывала свои каталоги со множеством партнеров, предлагается модель, где участники полагаются на единую централизованную связку с платформой. Это позволит участникам по каждой товарной позиции иметь всего одну привязку к единому каталогу на платформе. В перспективе такой каталог может стать основой для информирования о новинках, выводимых на рынок препаратах, а также для отслеживания и управления выводом устаревших или неактуальных товаров.

Переход к интеллектуальному управлению каталогами является ключевым шагом для цифровой трансформации аптечного рынка. Это позволит всем участникам перейти на качественно новый уровень взаимодействия, где точность, скорость и доступность информации станут нормой.

