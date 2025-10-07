Тимофей Нижегородцев назвал клинические рекомендации барьером для инноваций

Замглавы ФАС России Тимофей Нижегородцев назвал клинические рекомендации (КР) барьером на пути инновационных лекарственных препаратов в российскую медицинскую практику. По его мнению, необходимо отделить клинические рекомендации «от всех экономических историй» для преодоления этой преграды. Об этом он сказал в ходе своего выступления на форуме «Биопром» (трек «Биотехмед») в рамках сессии «Внедрение российских инновационных лекарственных препаратов в систему здравоохранения», передает корреспондент «ФВ».

«Основная неудача 35-ти лет — это то, что у нас нет ясного понимания, что такое клинические рекомендации и как они должны функционировать», — отметил Тимофей Нижегородцев.