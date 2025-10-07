Тимофей Нижегородцев назвал клинические рекомендации барьером для инноваций
Замглавы ФАС России Тимофей Нижегородцев назвал клинические рекомендации одним из барьеров на пути «интеграции инновационных лекарственных препаратов в российскую медицинскую практику». По его мнению, «даже если установить ежегодный пересмотр клинреков, они все равно не будут успевать» за инновациями.
Замглавы ФАС России Тимофей Нижегородцев назвал клинические рекомендации (КР) барьером на пути инновационных лекарственных препаратов в российскую медицинскую практику. По его мнению, необходимо отделить клинические рекомендации «от всех экономических историй» для преодоления этой преграды. Об этом он сказал в ходе своего выступления на форуме «Биопром» (трек «Биотехмед») в рамках сессии «Внедрение российских инновационных лекарственных препаратов в систему здравоохранения», передает корреспондент «ФВ».
«Основная неудача 35-ти лет — это то, что у нас нет ясного понимания, что такое клинические рекомендации и как они должны функционировать», — отметил Тимофей Нижегородцев.
Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев назвал КР «входными воротами для инноваций».
«Годами происходит пересмотр клинических рекомендаций, без включения в них невозможно внести препарат в программу госгарантий», — добавил Юрий Жулев.
«Более 60 рекомендаций не пересматривались более трех лет. Это эндокринология, сердечно-сосудистая онкология и другие направления. То есть эта система живет абсолютно отдельно от общей системы здравоохранения», — продолжил дискуссию заместитель генерального директора по работе с органами государственной власти Biocad Алексей Торгов.
«Даже если установить ежегодный пересмотр клинических рекомендаций, они не будут успевать за инновациями», — прокомментировал тезисы выступающих Тимофей Нижегородцев. Он дал понять, что его первоначальный тезис скорее всего неправильно поняли. По его мнению, как раз большая ошибка — предлагать синхронизировать КР с программой госгарантий, поскольку это предполагает финансовое обязательство со стороны государства, то есть инновационный препарат попадает «в трехлетнюю мясорубку» бюджетного процесса. Следует декомпозировать финансовую сферу, отделить КР от «экономических историй», а далее «внутри экономических историй уже разбираться отдельно с тем, как и что и куда, как бы, направлять», сказал замглавы ФАС.
Отсутствие четких инструментов приоритизации создает серьезные ограничения для внедрения инновационных препаратов: поскольку все решения привязаны к бюджетной обеспеченности госсистемы здравоохранения, это не позволяет инновациям проникать даже в частные страховые программы. Нерешенность вопроса с клиническими рекомендациями препятствует интеграции российских компаний в глобальную систему здравоохранения и создает проблемы как для регистрации на домашнем рынке, так и для выхода на международные рынки, заявил Тимофей Нижегородцев.
Фото: Екатерина Погонцева