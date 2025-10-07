Депутат Наумов предложил увеличить закупки лекарств для диабетиков за счет акциза на газировку

Финансирование проекта «Борьба с сахарным диабетом» может увеличиться на 3,3 млрд руб. Дополнительные средства депутат Станислав Наумов предложил выделить за счет акциза на газировку.

Депутат Госдумы РФ Станислав Наумов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с просьбой увеличить финансирование федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» за счет акциза на сахаросодержащие напитки. Депутат предлагает увеличить сумму на 3,3 млрд руб. ежегодно, пишет РБК.

На борьбу с диабетом уже направляются средства со сбора акциза с 2023 года. По итогам 2024 года в бюджет было перечислено 18,773 млрд руб. по ставке 7 руб. за литр. С 1 января 2025 года стоимость акциза увеличилась до 10 руб. Согласно проекту бюджета на ближайшие три года объем поступлений с налога по итогам года составит 25,896 млрд руб. Из этого же проекта следует, что расходы на Федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом» на 2026 год составят 8,4 млрд руб. В 2025 году в федеральном бюджете заложено 9,5 млрд руб., писал «ФВ».

По предложению Станислава Наумова правительство сможет закупать кардио- и нефропротективные лекарственные препараты для определенной группы пациентов. Такие препараты защищают сердце и почки, в связи с чем способствуют снижению осложнений заболевания.

По данным думского комитета, расчетные затраты государства на пациентов с сахарным диабетом второго типа составляют более 700 млрд руб. в год. При этом более 80% расходов приходится на потери ВВП из-за временной нетрудоспособности, инвалидизации пациентов и преждевременной смертности.

Депутат также предложил создать отдельный перечень препаратов, которые будут закупать для пациентов в рамках проекта по борьбе с диабетом. Кроме того, понадобится предусмотреть правила предоставления и распределения субсидий в государственной программе «Развитие здравоохранения», сказано в письме.

