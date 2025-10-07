Компания «Генериум» проведет III фазу КИ вакцины против аллергии на пыльцу березы

Вакцина против аллергии на пыльцу березы компании «Генериум» получила разрешение Минздрава России для проведения исследования III фазы. Завершить испытания планируется в 2028 году.

В ГРЛС появились сведения о начале исследования III фазы отечественной рекомбинантной адсорбированной вакцины для профилактики аллергии на пыльцу березы. Испытания проводит компания «Генериум».

В ходе двойного слепого исследования под контролем плацебо планируется сравнить эффективность и иммуногенность применения препарата GNR-127 и плацебо у пациентов с аллергическим ринитом с сенсибилизацией к пыльце березы. Испытания должны завершиться до конца мая 2028 года. Они пройдут на базе пяти московских клинических центров, включая Институт иммунологии и РМАНПО. Препарат будут испытывать в форме суспензии для подкожного введения. В исследовании примут участие 1305 человек.

Вакцина от аллергии на пыльцу березы — совместная разработка компании «Генериум» и Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства. Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что отечественная вакцина от аллергии на пыльцу березы позволяет без самого аллергена вводить иммунные компоненты, которые вызывают толерантность при попадании уже непосредственно пыльцы березы. По словам Вероники Скворцовой, испытания вакцины показали ее высокую иммуногенность, выработку антител, которые защищают от аллергена.

Как сообщила в ходе ПМЭФ-2024 первый заместитель руководителя ФМБА Татьяна Яковлева, это единственный подобный препарат в мире. Предполагается, что в гражданский оборот вакцина поступит в 2026 году.

Фото: 123rf.com