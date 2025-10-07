Росздравнадзор сообщил о запрете на продажу медизделий в вендинговых автоматах

Росздравнадзор разослал своим территориальным подразделениям разъяснения по вопросам реализации медицинских изделий и лекарственных средств через вендинговые автоматы.

Законодательное регулирование в сфере обращения указанных товаров не предусматривает их реализацию через вендинговые аппараты, говорится в письме (есть в распоряжении GxP News). В случае выявления подобного региональным подразделениям ведомства предписано «организовать и провести профилактические или контрольные мероприятия, направленные на недопущение нарушения действующего законодательства».

«Согласно п. 7 Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи при осуществлении розничной торговли в месте нахождения потребителя вне торговых объектов путем непосредственного ознакомления потребителя с товаром (на дому, по месту работы и учебы, на транспорте, на улице и в иных местах) не допускается продажа лекарственных препаратов и медицинских изделий», — напомнили в Росздравнадзоре.

Действия надзора ставят под угрозу продажу через торговые автоматы контактных линз, медицинских масок и презервативов. Отметим, что ранее, до 2021 года, установка автоматов с такой продукцией была абсолютно законной.

Между тем предприниматели не теряют надежды не только не сократить, а, напротив, расширить ассортимент медтоваров, продаваемых через вендинг, в том числе за счет рецептурных лекарственных препаратов. Подробности инициативы — в материале GxP News.

gxpnews