ИИ сокращает количество синтезируемых при разработке лекарств соединений с тысяч до десятков

Применение искусственного интеллекта (ИИ) в фармацевтических разработках позволяет значительно ускорить поиск и создание новых молекул. Об этом рассказал генеральный директор компании «Герофарм» Петр Родионов на форуме «Биопром».

По его словам, использование моделей ИИ на ранних этапах исследований помогает существенно сократить количество соединений, которые необходимо синтезировать и проверить в лаборатории. «При разработке молекулы инновационного инсулина мы сгенерировали порядка миллиона новых соединений. Модель искусственного интеллекта позволила выбрать несколько десятков, которые мы использовали для дальнейших доклинических исследований. Если раньше без ИИ нужно было синтезировать тысячи соединений, то теперь речь идет о десятках», — отметил Родионов.

Он подчеркнул, что применение ИИ и математического моделирования не только экономит ресурсы, но и значительно сокращает сроки разработки лекарств. Технологии помогают не только на этапе поиска новых молекул, но и при выборе оптимальной технологии производства — вместо сотен экспериментов исследователи могут просчитать наиболее перспективные варианты и подтвердить их на нескольких опытных тестах.

Руководитель «Герофарма» также выразил мнение, что в будущем матмоделирование может использоваться и на доказательном этапе — при клинических исследованиях, где часть данных будет формироваться не только на основании экспериментов с привлечением пациентов, но и с помощью расчетных моделей. «Идея смелая, но ее нужно обсуждать, чтобы потом можно было задать правовые рамки и ускорить вывод инновационных препаратов на рынок России и за ее пределами», — добавил он.

После пандемии фармрынок начал откатываться: спрос упал, а внимание регуляторов, наоборот, усилилось. В такой обстановке любые преимущества в скорости, точности и гибкости разработки приобретают стратегическое значение. И именно ИИ стал тем самым фактором ускорения и оптимизации. Редакция GxP News проанализировала, как ведущие мировые фармацевтические компании интегрируют цифровые технологии в свои стратегии.

gxpnews