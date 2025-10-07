На «Биопроме» представили хроматографическую колонку производства НЦСО

Национальный центр стандартных образцов (НЦСО) представил колонку для высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) собственного производства, разработанную совместно с белорусскими партнерами. Хроматографическая колонка была презентована первому вице-премьеру Денису Мантурову, главе Минпромторга Антону Алиханову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко во время обхода выставки «Биопром» в Геленджике.

«В условиях нарастающей потребности в отечественных расходных элементах для хроматографии, особенно в свете ограничений импорта и реализации стратегии „Фарма-2030”, успешная локализация производства позволит НЦСО удовлетворить потребности фармацевтической отрасли и поддержать импортозамещение», — прокомментировал GxP News появление колонок Calibra Chrom генеральный директор НЦСО Андрей Берман.

Колонка Calibrachrom Lipsta XB-C18 полностью совместима с хроматографическим оборудованием ведущих компаний, в том числе Agilent, Shimadzu и Waters, чаще всего используемым в исследованиях. В компании заявили, что НЦСО принимает заявки от клиентов на необходимые им расходные материалы и производит колонки под запрошенные индивидуальные параметры.

Хроматографические колонки Calibra Chrom могут использоваться в лабораториях, работающих для нужд не только фармацевтической, но и ветеринарной, пищевой и химической промышленности, отметил Берман. В компании подчеркнули, что НЦСО нацелен и дальше развивать отечественное производство для лабораторной инфраструктуры, что будет способствовать укреплению независимости российской промышленности.

Национальный центр стандартных образцов — дочерняя структура ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик». Ключевая задача НЦСО — обеспечивать фармацевтические компании современными стандартными образцами, развивать экспорт и формировать устойчивую базу для производства и контроля качества препаратов.

gxpnews