ФМБА предложило учредить новые ведомственные награды

Нагрудным знаком «Золотой крест ФМБА России», согласно проекту приказа, будут награждаться работники системы ФМБА, работники иных организаций и ветераны системы ФМБА за выдающиеся достижения в труде и повышение престижа профессии, способствующие развитию здравоохранения и медицинской науки, организацию медико-социальной экспертизы и деятельности службы крови, организацию контроля и надзора в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и в сфере донорства крови и ее компонентов. Претенденты должны быть ранее награждены знаком «Серебряный крест ФМБА России», а также иметь стаж работы в системе ФМБА не менее 25 лет, включая стаж в организации, представляющей ходатайство, не менее 10 лет.

Нагрудный знак «Золотой крест ФМБА России». Изображение из проекта приказа

Работников ФМБА, имеющих стаж не менее 15 лет, в том числе не менее пяти лет в органе, за те же достижения регулятор намерен награждать Серебряным крестом ФМБА России. Кандидаты также ранее должны быть награждены нагрудным знаком «Бронзовый крест ФМБА России» и иметь стаж не менее 15 лет, в том числе не менее пяти лет в органе, представляющем ходатайство.

Нагрудный знак «Серебряный крест ФМБА России». Изображение из проекта приказа

В проекте Положения о знаке «Бронзовый крест ФМБА России» прописано, что награждению подлежат работники и ветераны ФМБА со стажем работы в системе не менее 10 лет и пяти лет в представляющей ходатайство организации.

Нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России». Изображение из проекта приказа

Медалью имени Аветика Игнатьевича Бурназяна ФМБА предлагает награждать работников системы, имеющих заслуги в обеспечении исполнения государственных функций, внесших личный вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки, а также оказавших медико-санитарную помощь работникам предприятий с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий. Кандидат, согласно проекту положения, должен иметь стаж не менее 20 лет, включая пять лет в подающей ходатайство организации.

Медаль имени Аветика Игнатьевича Бурназяна. Изображение из проекта приказа

Медалью ФМБА «За вклад в науку» агентство планирует поощрять работников и ветеранов системы за научные достижения в сфере изучения воздействия опасных факторов на здоровье населения и работников промышленных предприятий, разработку методов медицинского реагирования на чрезвычайные ситуации, а также за личный вклад в развитие медицинской науки и организацию научной деятельности.

Медаль и нагрудный знак «За вклад в науку». Изображение из проекта приказа

Медаль «За отличие в ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций», согласно проекту, предназначена для сотрудников, проявивших отвагу и самоотверженность при выполнении профессиональных обязанностей в условиях риска для жизни. Награда будет вручаться за участие в ликвидации последствий радиационных, химических и биологических аварий, эпидемий, а также за успешное руководство и инициативу при спасении людей и организации медицинской помощи пострадавшим.

Медаль «За отличие в ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций». Изображение из проекта приказа

Работников, проявивших профессионализм и усердие при организации медицинского сопровождения спортсменов национальных сборных, отметят, согласно проекту, медалью «За отличие в медико-биологическом обеспечении спортсменов сборных команд Российской Федерации». Награда направлена на признание вклада специалистов ФМБА в сохранение здоровья и повышение результатов российских атлетов на международной арене.

Медаль и нагрудный знак «За отличие в медико-биологическом обеспечении спортсменов сборных команд РФ». Изображение из проекта приказа

Медаль «За содействие», говорится в проекте приказа, будет вручаться гражданам и представителям различных сфер – науки, культуры, образования, бизнеса и спорта – за активную помощь в реализации задач, стоящих перед агентством. Этой наградой могут быть отмечены люди, внесшие значимый вклад в развитие направлений деятельности ФМБА и укрепление взаимодействия ведомства с общественностью.

Медаль «За содействие». Изображение из проекта приказа

Медалью «За содействие донорскому движению» наградят участников и организаторов донорских программ, внесших весомый вклад в развитие службы крови и продвижение безвозмездного донорства. Среди потенциальных лауреатов – сотрудники медицинских организаций, представители органов власти, общественных и некоммерческих объединений, а также руководители предприятий, поддерживающих донорское движение.

Медаль и нагрудный знак «За содействие донорскому движению». Изображение из проекта приказа

Знаком признательности гражданам, совершившим донацию костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток для спасения жизни реципиентов, станет медаль «Донору костного мозга. За шанс на жизнь», говорится в проекте приказа. ФМБА таким образом отметит участников Федерального регистра доноров костного мозга, внесших прямой вклад в развитие трансплантологии и оказание помощи тяжелобольным пациентам.

Медаль и нагрудный знак «Донору костного мозга. За шанс на жизнь». Изображение из проекта приказа

Медаль «За наставничество», согласно проекту приказа, предназначена для сотрудников, проявивших инициативу в обучении и профессиональной адаптации молодых специалистов. Наградой будут отмечены наставники с опытом работы не менее 10 лет, активно участвующие в формировании у начинающих сотрудников профессиональных навыков, повышении их квалификации и гражданской активности.

Медаль «За наставничество». Изображение из проекта приказа

Кроме того, ФМБА намерено закрепить в перечне ведомственных наград «Благодарность Федерального медико-биологического агентства». Ею, согласно проекту, могут быть отмечены сотрудники, ветераны и коллективы за добросовестный труд, высокий профессионализм, вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и охраны здоровья населения, а также содействие в решении задач, возложенных на ведомство.

В сентябре 2025 года новые ведомственные награды учредил Минздрав РФ. Список пополнился пятью медалями – им. С.П. Боткина, им. И.П. Павлова, «За содействие в охране здоровья», «За международные усилия ‎по укреплению общественного здоровья» и «За наставничество ‎в здравоохранении». В министерстве считают, что это решение позволит «более широко отметить труд работников сферы здравоохранения».