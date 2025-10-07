«Эллара» получила сертификаты «Сделано в России» на три препарата

Сусталонг® – это оригинальная запатентованная разработка, единственная в мире инъекционная комбинация глюкозамина и хондроитина, которая обеспечивает высокую биодоступность и синергический эффект для пациентов с остеоартрозом периферических суставов и позвоночника.

Элтуфлоп Био® – биотехнологический препарат с высоким уровень стандартизации, единственный лекарственный препарат среди группы препаратов на основе биоактивного экстракта из мелкой морской рыбы с указанием биологической активности на каждой потребительской упаковке. Он не только снимает боль, но и воздействует на причину заболевания, предотвращает разрушение и стимулирует восстановление хрящевой ткани.

Оба препарата предназначены для лечения остеоартрита – распространенного заболевания, которое является одной из основных причин инвалидности среди пожилого населения и занимает первое место среди заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Дирекорд® – уникальный российский препарат для терапии пациентов после инсульта. Ишемический инсульт остается одной из ведущих причин инвалидизации и смертности в мире, особенно среди пожилого населения, и является второй по частоте причиной смерти после ишемической болезни сердца. Дирекорд® – это первый и единственный в мире разрешенный к медицинскому применению нейрональный инсулинсенситайзер. Он нацелен на ключевой патогенетический механизм постинсультных нарушений – центральную инсулинорезистентность, что принципиально отличает его от существующих методов лечения. Безопасность и высокая эффективность терапии подтверждены в ходе масштабных клинических исследований. Результаты опубликованы в ведущих мировых научных изданиях. На сегодня получено восемь патентов, защищающих различные аспекты производства, технологии и применения этого инновационного продукта. Лонч препарата Дирекорд® планируется в 2026 году.

Директор компании «Эллара» Валентин Боровиков подчеркнул, что все препараты разработаны и изготавлливаются на производственных мощностях компании в городе Покрове Владимирской области. Элтуфлоп Био® и Дирекорд® производятся на предприятии по полному циклу (включая производство фармацевтической субстанции), что подтверждает высокий уровень научно-производственного потенциала региона и всей страны.

Фото: «Эллара»

