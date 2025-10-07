В список закупаемых фондом «Круг добра» препаратов включен «Луспатерцепт» от Bristol-Myers Squibb

Экспертный совет фонда «Круг добра» включил в список закупаемых новый препарат от бета-талассемии — тяжелого заболевания крови. Речь о «Луспатерцепте» (МНН реблозил) производства американской биофармацевтической компании Bristol-Myers Squibb (BMS).

Бета-талассемия — генетическое заболевание, в результате которого происходит количественное нарушение синтеза глобиновых цепей. Заболевание чревато тромбозами, сердечной недостаточностью и легочной гипертензией. В результате неправильной работы кроветворной системы у больных начинает кроветворить селезенка, в организме появляются внекостномозговые массы, которые способны передавливать спинной мозг, оттеснять сердце и другие органы. Бета-талассемия тяжело поддается лечению, и чем пациент старше, тем большее количество осложнений возникает.

«Луспатерцепт» вводится внутривенно раз в 3 недели. Он позволяет эритроцитам созревать, выравнивает показатели железа и уменьшает размеры печени и селезенки. Эффективность и безопасность «Луспатерцепта» при пожизненном применении доказаны для взрослых, с 2021 года он включен в рекомендации по терапии бета-талассемии в 62 странах. В апреле 2023-го препарат был зарегистрирован в России, а в августе 2025 года внесен в перечень жизненно важных (ЖНВЛП).

По результатам новых клинических исследований «Луспатерцепт» также эффективен для детей старше 12 лет, что позволило фонду включить препарат в список закупок. Как ожидается, лекарство может быть назначено примерно 10 российским детям с бета-талассемией.

Ранее бета-талассемия входила в перечень фонда в составе гемоглобинопатий — особых заболеваний крови. Для них закупается препарат иммуноглобулин. Теперь заболевание будет включено в перечень как отдельное.

В сентябре сообщалось, что Минздрав обновит перечень ЖНВЛП, включив в него, помимо «Луспатерцепта», такие препараты, как «Претоманид», «Капивасертиб», «Камрелизумаб», «Энфортумаб ведотин», «Лоноктоког альфа», «Даролутамид» и «Пэгфилграстим». После добавления в список эти ЛП могут закупаться через систему госзакупок.

gxpnews