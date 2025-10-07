Нобелевскую премию по медицине присудили за открытия в области иммунной толерантности

Исследования лауреатов объясняют, как организм поддерживает баланс между защитой от инфекций и сохранением собственных органов. Ученые выявили и описали регуляторные Т-клетки – особый тип иммунных клеток, контролирующих активность других клеток иммунной системы и предотвращающих развитие аутоиммунных заболеваний.

Первые ключевые результаты получил Сакагучи в 1995 году, показав, что иммунная толерантность формируется не только в тимусе, где удаляются потенциально опасные клетки, но и в периферических звеньях иммунной системы благодаря особому классу Т-лимфоцитов, подавляющих аутоиммунные реакции. В 2001 году Брунков и Рамсделл идентифицировали ген Foxp3 и установили, что его мутации вызывают тяжелые нарушения иммунной регуляции. Позднее Сакагучи доказал, что именно этот ген контролирует развитие открытых им регуляторных Т-клеток, связав оба открытия в единую концепцию.

По словам председателя Нобелевского комитета профессора Олле Кэмпе, эти исследования стали основополагающими для понимания механизмов иммунной системы и причин, по которым у большинства людей не развиваются аутоиммунные заболевания. Работы лауреатов заложили основу нового направления – исследований периферической толерантности, которое оказывает влияние на развитие клинической медицины. На базе этих открытий создаются методы терапии рака, аутоиммунных заболеваний и осложнений после трансплантации стволовых клеток. Часть разработанных терапий уже находится на стадии клинических испытаний.

С момента учреждения награды в 1901 году Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждалась 116 раз. Самым молодым лауреатом стал 31-летний Фредерик Бантинг, открывший инсулин и получивший премию в 1923 году, самым пожилым – 87-летний Пейтон Роус, награжденный в 1966 году за открытие вирусной природы рака.

В 2024 году Нобелевская премия по физиологии и медицине была присуждена американским ученым Виктору Амбросу и Гэри Равкану за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов – механизма, определяющего, какие гены активируются в клетке. Исследования, начатые в конце 1980-х годов на модели червей Caenorhabditis elegans, позволили выявить новый уровень контроля генетической активности, который оказался универсальным для живых организмов. Позднее было доказано, что нарушение этого процесса связано с рядом патологий, включая онкологические заболевания и врожденные нарушения развития.