Дженерики противоопухолевого препарата Stivarga в России будут вдвое дешевле оригинала

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вдвое снизила цену на российский дженерик противоопухолевого препарата Stivarga (регорафениб) немецкой компании Bayer, сообщается в телеграм-канале ФАС.

«Согласованные предельные отпускные цены на „Регорафениб-Амедарт” снижены относительно зарегистрированной цены на референтный препарат иностранного производства Stivarga на 50%», — говорится в сообщении.

Отметим, что, согласно Государственному реестру лекарственных средств (ГРЛС), предельная цена упаковки из 84 таблеток Stivarga составляет 160,4 тыс. рублей без НДС.

«Регорафениб-Амедарт» производства российской «Амедарт» — это второй дженерик в рамках одноименного международного непатентованного наименования для лечения метастатического колоректального рака. Таким образом, цены на первый, «Регорафениб-Промомед» от «Промомеда», также должны быть снижены. Ведомство направит фармпроизводителю соответствующее уведомление.

