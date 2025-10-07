Британские правозащитники настаивают на антимонопольном расследовании в отношении AstraZeneca, Lilly и Merck

Британские правозащитники настаивают на расследовании предполагаемого антиконкурентного поведения крупных фармацевтических компаний и отраслевой торговой группы, пишет Politico.

Организации Global Justice Now, Balanced Economy Project и Just Treatment отправили совместное обращение в Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA), в котором обвинили фармацевтических гигантов, включая Eli Lilly, AstraZeneca и Merck, в возможном сговоре с Ассоциацией британской фармпромышленности (ABPI).

Правозащитники обращают внимание на закономерность приостановки инвестиций в британскую фармпромышленность, «которая, по всей видимости, рассчитана и скоординирована так, чтобы повысить стоимость лекарств в стране. В общей сложности эти три компании за последний год заморозили около $2 млрд». По мнению авторов письма, СМА должно «незамедлительно начать расследование» по данному поводу.

По мнению Balanced Economy Project, эти действия — «серьезный тревожный сигнал о возможном картельном сговоре на высококонцентрированном рынке, который жизненно важен для общественного здравоохранения». В письме также говорится, что компании используют «хаотичную торговую политику Дональда Трампа», чтобы требовать повышения цен в Великобритании.

Поскольку президент Трамп внедряет в США режим наибольшего благоприятствования, компании могут последовать примеру Bristol-Myers Squibb, которая недавно пообещала продавать в Великобритании свой препарат от шизофрении Cobenfy по такой же высокой цене, как в Соединенных Штатах.

gxpnews