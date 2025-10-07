Пик «Оземпика»: как компании борются за лидерство на рынке препаратов от ожирения

Главная надежда человечества последних лет — препараты от ожирения. Они помогают избавиться от диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Появляются данные о повышении фертильности и снижении риска рака. Эти препараты уже принесли миллиарды своим производителям, втянули в борьбу за лидерство на рынке компании разных стран и существенно повлияли на многие индустрии. Наш лонгрид о том, как начиналась эта история, за которой всему миру предстоит следить в ближайшие годы.

Драма, достойная экранизации

В декабре 2017 года датская компания Novo Nordisk получила одобрение FDA на лекарственный препарат семаглутид для лечения диабета 2-го типа под торговым наименованием «Оземпик» (Ozempic). В Евросоюзе препарат допустили на рынок в 2018 году. В 2021 году Novo Nordisk выпустила на рынок еще один препарат на основе семаглутида, предназначенный для длительного применения при лечении ожирения — «Вегови» (Wegovy). Тогда вряд ли кто-то догадывался, что это начало невиданного успеха. В конце 2017 года аналитики предполагали, что к 2023 году продажи семаглутида достигнут $3,17 млрд. Но все оказалось гораздо круче.

В 2023 году глобальные продажи «Оземпика» превысили $13,9 млрд. Успех «Оземпика» и «Вегови» был таким, что их продажи в 2023 году укрепили курс датской кроны, а национальный регулятор снизил ключевую ставку. Стоимость акций Novo Nordisk выросла на 75% и достигла $430 млрд, превысив объем ВВП Дании. Благодаря одному лишь препарату в сентябре 2023 года Novo Nordisk стала самой дорогой европейской компанией в целом.

В начале февраля 2024 года Novo Nordisk вновь становится самой дорогой компанией Европы. Но на этот момент у нее уже появился мощный американский конкурент — компания Eli Lilly, ставшая по итогам 2023 года первой фармкомпанией, капитализация которой превысила $500 млрд. А вот если бы компания Eli Lilly прислушалась к профессору Ричарду ДиМарчи, то могла бы стать первой на рынке препаратов для похудения. Настоящая драма.

В 1990-е годы ДиМарчи, ныне профессор биохимии и заведующий кафедрой биомолекулярных наук в Университете Индианы, вместе с другими учеными Eli Lilly пришел к выводу, что гормон GLP-1 вызывает у людей потерю веса. Все, что нужно было сделать компании Eli Lilly, — создать продукт с использованием этой технологии и получить эксклюзивные права на его продажу минимум на 10 лет. Но у компании тогда были другие приоритеты. «Никто не будет делать укол, чтобы похудеть», — посчитали топ-менеджеры фармкомпании в 90-х.

Тогда ДиМарчи решил, что если Eli Lilly не хочет заработать на GLP-1, то он сделает это сам. В 2003 году он создал три биотехнологических стартапа, занимающихся борьбой с ожирением и диабетом. Две он продал за неназванную сумму главному конкуренту Lilly — компании Novo Nordisk, а одну — Roche Holding AG за $537 млн. Срок действия патента ДиМарчи истек в 2017 году, и в следующем же году Novo Nordisk запустила «Оземпик», а затем и «Вегови».

Случайная находка

В декабре 2023 года в борьбу все же вступает Eli Lilly, выпуская препарат для снижения веса «Зепбаунд» (Zepbound, тирзепатид). Исследования показали, что он более эффективен, чем препараты Novo Nordisk, а побочных эффектов у него меньше.

Интересно, что Eli Lilly вышла на рынок препаратов по борьбе с лишним весом едва ли не случайно. В 2017 году исполнительный директор компании Дэвид Рикс поручил научному сотруднику Дэниелу Сковронски выбрать в компании наиболее многообещающие исследования в борьбе с диабетом. Сковронски нашел небольшое исследование, посвященное тирзепатиду, комбинации GLP-1 с другим гормоном. Просматривая отчет, он заметил кое-что странное: некоторые участники настолько похудели во время приема препарата, что выбыли из исследования. Рикс быстро приступил к выводу препарата на рынок.

Так, 5 лет спустя FDA одобрило применение «Зепбаунда» для снижения веса. Выйдя в 2023 году на уже разогретый «Оземпиком» рынок, препарат добился моментального успеха в США: по данным BMO Capital Markets, за неделю доля выписанных рецептов выросла на 192%. Препаратам Novo Nordisk потребовалось в три-четыре раза больше времени, чтобы добиться такого результата.

Борьба за рынок

Соперничество Eli Lilly и Novo Nordisk началось 100 лет назад с одного из важнейших достижений современной медицины. Диагноз «диабет» был тогда смертным приговором: ожидаемая продолжительность жизни составляла всего 5 лет, пока в 1922 году не появился инъекционный инсулин. Eli Lilly начала производить гормон для коммерческого рынка в США, а Novo Nordisk — для Европы. Следующие 100 лет компании работали над тем, чтобы превзойти друг друга. Novo Nordisk создала инсулин более длительного действия. Eli Lilly произвела биосинтетический препарат, что упростило и удешевило массовое производство. Novo Nordisk придумала ручку-инжектор и так далее.

Затем началась гонка по разработке препаратов GLP-1 — потенциального способа регулирования уровня сахара в крови без инсулина. Столкнувшись с открытием препарата, снижающего вес, в Novo Nordisk, как и в Eli Lilly, тоже оценили эти возможности не сразу. Занимавшаяся в Novo Nordisk изучением гормона GLP-1 Лотте Бьерре Кнудсен, ныне главный научный консультант компании, тоже встретила скептическое отношение к лечению ожирения со стороны коллег.

В Eli Lilly были не так сосредоточены на инсулине. Он, конечно, приносил стабильный доход, но 35% продаж компании в 90-е годы пришлись на самый известный антидепрессант «Прозак» (Prozac). Однако перед компанией маячил зловещий 2001 год, когда истекал срок патентной защиты «Прозака».

Тогдашний CEO компании Сидни Торел был против создания продукта-блокбастера. Компания выпустила около десятка продуктов для лечения различных заболеваний, но ожирения среди них не было, хотя исследования препаратов GLP-1 для лечения диабета продолжались, и фактически Eli Lilly получила одобрение на первый такой препарат, «Баета», еще 2005 году. К 2008 году сокращение патентов привело к тому, что Eli Lilly потеряла треть выручки.

Тем временем в Novo Nordisk Кнудсен продолжала свои исследования. По мере получения новых результатов ее поддержка в компании росла. К тому времени, когда в 2013 году Американская медицинская ассоциация объявила ожирение болезнью, у производителя лекарств, базирующегося в стране, где ожирение далеко не так распространено, как на родине Eli Lilly, препарат был почти готов.

Novo Nordisk подала заявку в FDA, и в 2014 году «Саксенда» стала первым одобренным препаратом на основе GLP-1 для снижения веса. Но у препарата не случилось успеха, который позже будет у «Оземпика».

В Eli Lilly же сосредоточились на борьбе с болезнью Альцгеймера. Компания потратила $3 млрд, но затраты не окупились. Именно тогда Дэвид Рикс принял самое удачное решение в своей карьере: отправить Сковронски на поиски хитов, а оценив потенциал тирзепатида для снижения веса, велел Сковронски «бежать как можно быстрее».

Гонка за лидером

И Eli Lilly, и Novo Nordisk активно продолжают соперничать, но теперь они не одни. Головокружительный успех компаний привлекает желающих получить хотя бы крошки от огромного пирога.

Больше десятка фармкомпаний разрабатывают препараты для снижения веса при сохранении мышечной массы. Новые лекарства должны дополнить или заменить таких «звезд», как «Вегови» от Novo Nordisk и «Зепбаунд» от Eli Lilly. Эти средства помогают пациентам сбросить от 15 до 20% веса, но одновременно снижается и мышечная масса. У «Вегови», например, до 40% потери веса было обусловлено уменьшением мышечной или безжировой массы, а не избыточным жиром.

По оценке New England Consulting Group, к концу десятилетия препараты, «убивающие» жир, но сохраняющие мышцы, могут в совокупности приносить от $1 до $5 млрд в год. А общие продажи препаратов от ожирения уже к началу 2030-х годов достигнут $150 млрд в год.

Первой компанией, представившей результаты исследований в январе 2025 года, стала Veru. Испытания с участием 168 человек показали, что потеря мышц на 71% меньше, если «Вегови» принимается с препаратом Veru — энобосармом. Данные по бимагрумабу Eli Lilly, также сохраняющему мышечную массу, должны быть получены в этом году.

Пока неясно, как будет подходить к оценке этих препаратов FDA. Аналитики и эксперты по клиническим испытаниям не уверены, одобрит ли организация препарат, действие которого основано исключительно на влиянии на мышечную массу.

Но в стороне не остаются и крупные игроки, не теряющие надежду впрыгнуть в мчащийся на всех парах паровоз. Pfizer недавно прекратила собственные исследования в этой сфере — во время клинических испытаний ее препарата обнаружились побочные эффекты. Но от своих планов компания не отказалась и близка к сделке по покупке американской компании Metsera почти за $7,5 млрд, американского стартапа, который занимается созданием средств для похудения. Предварительные испытания ее препарата MET-233i показали, что он помогает пациентам сбросить до 8,4% веса за 36 дней.

Компания Roche в прошлом году начала исследование своего экспериментального препарата RG6237 (антитела к латентным формам миостатина). Biohaven также изучает ингибитор миостатина, талдефгробеп альфа.

Получится ли сменить лидеров, не известно, но конкуренция между фармацевтическими гигантами приводит к снижению цен на препараты главных производителей. Eli Lilly уже выпустила версию своего препарата «Зепбаунд» в ампулах, месячная доза которого будет стоить от $399 — вдвое дешевле, чем прежние версии и чем у главного конкурента — «Вегови» от Novo Nordisk.

Скромность не всегда помогает

С середины 2021 года Novo Nordisk получила благодаря «Вегови» колоссальную чистую прибыль — $46 млрд. Но в 2025 году «Зепбаунд» обогнал «Вегови» по количеству новых еженедельных рецептов. В мае был уволен генеральный директор Novo Ларс Фруергаард Йоргенсен, затем ушли в отставку и другие руководители компании, включая директора американского подразделения Дуга Ланга. Именно он настаивал на немедленном запуске «Вегови», не дав компании толком подготовиться к выходу на рынок: не были налажены поставки, компания не договорилась со страховыми, и в итоге практически сразу после выхода препарата возник его дефицит, а отсутствие страхового покрытия (месячная стоимость «Вегови» составляла $1300) делало препарат недоступным для многих пациентов, уже получивших рецепт. При этом до выхода на рынок препарата Eli Lilly было еще почти 2 года, так что Novo Nordisk могла бы подготовиться лучше.

Причиной спешки было то, что в компании просто не ожидали успеха. Несмотря на прогнозы аналитиков, Novo Nordisk придерживалась «стратегического стремления», озвученного в конце 2019 года, согласно которому годовые продажи средств от ожирения к 2025 году благодаря «Вегови» лишь удвоятся. Компания опиралась на данные о продажах «Саксенды», гораздо менее эффективного препарата для снижения веса. Они составили $895 млн в 2019 году. А в 2024-м продажи препаратов от ожирения уже достигли $10,2 млрд.

Так что Novo Nordisk пришлось обеспечивать расширение страхового покрытия уже в «боевых условиях», оплачивая скидки из собственного кармана. Более того, компания повторила ту же модель «запуска с ограниченным объемом» и в других странах. При этом отдала приоритет поставкам на рынки с максимально высокими ценами, например, в Японию и ОАЭ, но не в европейские страны. А Eli Lilly вышла на рынок с широким предложением и быстро стала доминировать в Европе и на Ближнем Востоке.

Еще одной ошибкой Novo Nordisk стало ценообразование. Цена месячной нормы «Вегови» в США превышала $1300, почти на $350 дороже, чем «Оземпик». Eli Lilly установила цену на «Зепбаунд» в $1080, то есть аналогичную ее препарату от диабета «Мунджаро». К тому же американская компания предлагала значительные скидки, так что цены в некоторых случаях начинались с $349. Реакция страховых компаний, врачей и пациентов была предсказуема. Eli Lilly вышла на рынок, где политикой конкурента были разочарованы все, и получила колоссальное преимущество.

Смена лидера и падение ВВП целой страны

Смена лидера гонки привела не только к перестановкам в руководстве Novo Nordisk, но и к увольнению 11% сотрудников компании по всему миру. Так компания планирует сэкономить около $1,3 млрд до конца 2026 года и постараться вернуть себе первенство на рынке препаратов от ожирения.

А деньги компании очень нужны. Novo Nordisk в 2025 году дважды снижала свой прогноз продаж и прибыли из-за усиления конкуренции с Eli Lilly. Акции упали почти на две трети по сравнению с прошлогодним пиком. Если в 2024 году выручка Novo Nordisk выросла на 25%, то в этом прогнозируется в районе 10%. С начала года капитализация упала на 45%.

Проблемы Novo Nordisk вышли за пределы компании и привели к спаду экономики в родной Дании. Экономика страны попала в зависимость от единственной прорывной компании. Центробанк Дании ухудшил свой прогноз на 2025 год, так что экономика Дании, которая, как ожидалось еще в мае, должна была показать самый быстрый рост в ЕС после Мальты, оказалась среди отстающих.

Как «Оземпик» меняет мир

Препараты Eli Lilly и Novo Nordisk сделали счастливыми не только своих акционеров. «Крошки» с этого огромного стола достались сразу нескольким индустриям. Первыми выгодоприобретателями стали косметологи и производители филлеров: так называемое ozempic face заставляет резко потерявших вес прибегать к их помощи, чтобы убрать обвисшую кожу.

Например, швейцарская Galderma, отделившаяся от Nestlé в 2019 году, стала бенефициаром «оземпикового бума». Ее продажи активно растут благодаря спросу на Dysport и Sculptra, инъекционные препараты для эстетической медицины. Последний препарат был создан для пациентов с ВИЧ, страдающих от резкой потери веса, а затем стал популярным среди пользователей ЛП «Оземпик». Только за первые 9 месяцев 2024 года продажи Galderma выросли на 9,2% и достигли $3,2 млрд, причем большая часть пришлась именно на эстетические инъекции, уход за кожей и борьбу с морщинами. В компании признают, что обязаны успеху именно «Оземпику» и его аналогам.

Многим другим индустриям тоже придется меняться. По данным Morgan Stanley Research, 63% людей на «Оземпике» стали тратить меньше денег на ужин вне дома — и в США, и в Великобритании. Посетители не только заказывают меньше еды, но и переходят в основном на белок. Нью-йоркский врач и автор книги «Революция «Оземпик» Александр Сова пишет: «У потребителей GLP-1 меняются вкусовые рецепторы. Люди хотят меньше сладкой, соленой, сверхвкусной нездоровой пищи и больше необработанных цельных продуктов: овощей, мяса, яиц, молочных продуктов. Когда многие из моих пациентов ужинают вне дома, они заказывают обычный белок и овощи, не потому, что они на диете, а потому, что это то, чего они хотят».

Глобальные бренды уже адаптируются под оземпиковские реалии. Nestlé анонсировал выпуск линейки продуктов для тех, кто сидит на препаратах для похудения (протеиновая паста, пицца и т. п.), плюс небольшие порции. А бизнесмены уже задумываются о запуске оземпиковых ресторанов — с меньшими порциями и большим количеством белка.

NYT рассказывает, что препараты GLP-1 изменили и свадебный рынок. Мало того что из-за отсутствия аппетита свадебные торты заменяют мини-десерты, магазины и ателье сталкиваются с беспрецедентной ситуацией: невесты с 52 российского размера через несколько месяцев уменьшаются до 44-го. И тут платье уже надо перешивать.

Закончилась и короткая эра бодипозитива. Vogue Business подсчитал, что 95% всех образов на показах весеннего сезона 2025 года (более 8 тыс. нарядов) демонстрировали модели размеров от XXS до S. Оставшиеся 4% — модели размера М, и меньше 1% — модели с формами.

Компании в сфере телемедицины, занимающиеся разработкой программ для похудения, вынуждены срочно трансформировать их, создавая предложения на основе препаратов для похудения. Никто не хочет разделить судьбу легендарной WeightWatchers (WW), занимавшейся разработкой программ для похудения с 1963 года. Сначала совет директоров компании покинула телезвезда Опра Уинфри. Вечно худеющая звезда стала принимать лекарственные препараты и достигла впечатляющих результатов. После этого акции WW обрушились сразу на 25%, а в начале мая 2025 года компания объявила о банкротстве.

Кому доступна худоба

Высокая стоимость препаратов для похудения делает их доступными лишь для небольшого количества людей. С августа 2021 года по август 2023-го распространенность ожирения среди взрослых в США составила 40,3% и практически не меняется. По всей видимости, достигнуто плато. Больше всего людей с ожирением в возрасте 40–59 лет, а наименьшая доля — у тех, у кого степень бакалавра или выше. Таковы данные Национального центра статистики здравоохранения США.

То есть уровень ожирения коррелируется с уровнем образования и, вероятно, дохода. А цены на оригинальные препараты очень высоки — более $1 тыс. в месяц. Медицинская американская страховка может покрыть большую часть этих расходов, но большинству американцев это недоступно. До последнего времени из-за дефицита оригинальных препаратов Eli Lilly и Novo Nordisk FDA позволяло использовать их дешевые копии, средняя стоимость которых составляла $200. Но теперь проблема дефицита решена, и производство комбинированных версий FDA запретило с 22 мая 2025 года.

В Novo Nordisk и Eli Lilly заявили, что компании продолжат разрабатывать решения, которые сделают их препараты более доступными.

В 2024-м, через 2 года после начала использования «Вегови» Novo Nordisk или аналогичных препаратов, годовая стоимость лечения пациентов с ожирением в США в среднем составляла $18 507. Это на 46% больше, чем $12 695 — средняя годовая стоимость медицинских услуг до приема лекарств. Расходы же на пациентов с аналогичными диагнозами, не принимавшими эти препараты, за тот же период выросли лишь на 14%. За 2 года анализа не было выявлено «снижения частоты медицинских событий, связанных с ожирением», таких как сердечные приступы, инсульты и возникновение диабета 2-го типа, а также использования рецептурных препаратов для лечения гипертонии и высокого уровня холестерина (по сравнению с контрольной группой).

Prime Therapeutics, занимающаяся интеграцией фармпрограмм и медицинского обслуживания, изучила данные по аптечным и медицинским претензиям 3046 человек. Все они получили рецепты на препараты GLP-1 в период с января по декабрь 2021 года и имели или ожирение, или индекс массы тела 30 или выше. 46% пациентов принимали «Оземпик» или «Вегови» от Novo Nordisk. Остальные — старые препараты того же Novo Nordisk «Саксенда» или «Виктоза», «Ребелсас», оральную версию семаглутида, или «Трулисити» (дулаглутид) от Eli Lilly.

Исследование показало, что только один из четырех пациентов, которым для снижения веса были прописаны «Вегови» или «Оземпик», продолжал принимать эти лекарства 2 года спустя. При этом лечение ожирения не привело к снижению других медицинских расходов, а значит, ожидаемого возврата инвестиций не происходит. Так что неготовность страховых компаний активно оплачивать эти препараты объяснима: слишком неопределенная будущая экономия.

Триумф русского «Оземпика»

В России семаглутид был зарегистрирован в августе 2019 года под торговой маркой «Оземпик». В апреле семаглутид был включен в российский перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов Минздравом РФ (ЖНВЛП). Уже в 2022 году продажи «Оземпика» в России составили 2,8 млрд рублей.

Но в марте 2023 года Novo Nordisk прекратила поставки «Оземпика» в Россию. Уже осенью Правительство РФ выдало «принудительную лицензию» на препарат семаглутида, так был зарегистрирован аналог под торговой маркой «Семавик» российской компании «Герофарм». В декабре 2023 года «Герофарм» начал продажи, при этом стоимость «Семавика» была ниже на 26% оригинального препарата, который еще присутствовал на рынке.

Понятно, что «Герофарм» недолго был единственным игроком в этой нише. В октябре 2023 года регудостоверение получил «Промомед» на «Квисенту», а в июле 2024 года «ПСК Фарма» зарегистрировала «Инсудайв». Компании «Промомед» и «Герофарм» осенью 2024 года выпустили по препарату с семаглутидом — «Велгия» и «Семавик Некст», которые являются аналогом другого лекарства Novo Nordisk — «Вегови». АО «Фармасинтез» выпускает «Семуглин», а в 2025 году к ним присоединяется компания «Р-Фарм» и выводит на рынок седьмой препарат, «Сеглурия». За это время также появились два препарата с тирзепатидом: дженерики так и не зарегистрированного в России «Мунджаро», это «Тирзетта» от «Промомеда» и «Седжаро» от «Герофарма».

Поскольку семаглутид входит в перечень жизненно важных препаратов в России, цена на него регулируется государством. Стоимость оригинального «Оземпика» до ухода из России была одной из самых низких в мире: около 6 тыс. рублей за месячный запас. Средняя же стоимость российских аналогов еще ниже: в среднем около 4,5 тыс. рублей за шприц.

По данным ГРЛС, регудостоверения на препарат с семаглутидом также есть у ООО «Джодас Экспоим», но его практически нет в аптеках, и сейчас над своими препаратами на основе семаглутида работают компании «Изварино Фарма», «КРКА-РУС» и «Амедарт».

«Такой конкуренции между производителями препаратов от ожирения, как в России, сейчас нет нигде, так как на западе действуют патентные ограничения. А есть наша страна, где ошибка, которую сделала Novo Nordisk, уйдя из России, привела к тому, что сейчас у нас рынок стремительно развивается», — говорит заместитель гендиректора «Герофарм» Марина Рыкова.

В мае 2025 года Novo Nordisk проиграла патентный спор с Правительством России в Верховном суде. Датская компания пыталась оспорить распоряжения кабмина от 15 ноября и 21 декабря 2024 года, по которым отечественные «ПСК Фарма» и «Промомед» могут использовать до 31 декабря 2025 года шесть патентов на изобретения для производства препаратов на основе семаглутида без разрешения патентообладателя.

С начала 2025 года продажи семаглутидов в России составили 5,3 млрд рублей, или 986 тыс. упаковок. За весь 2024 год аптечные продажи этих препаратов составили 9,5 млрд и 1,8 млн упаковок, а за 2023-й, когда оригинальный «Оземпик» стал исчезать с рынка, а российские производители еще не развернулись вовсю, было продано всего 25 400 упаковок на 189 млн рублей.

Лидирует «Герофарм», вышедший на рынок первым. По данным RNC Pharmа, компания занимает 65% отечественного рынка семаглутидов, а в марте 2025 года ее «Семавик» возглавил рейтинг DSM Group по стоимостному объему продаж среди всех аптечных препаратов. За 2024 год в аптеках было продано почти 1,2 млн упаковок на общую сумму более 6,3 млрд рублей. За I квартал 2025 года было продано более 600 тыс. упаковок препаратов «Герофарма» на сумму 3,4 млрд рублей. За год прирост продаж, по данным AlphaRM, в аптеках составил 554% в денежном выражении.

На втором месте по популярности — «Квинсента» и «Велгия» от «Промомеда» (продано 330 400 упаковок на 1,6 млрд рублей), за ними идет «Инсудайв» от «ПСК Фарма» (8 тыс. упаковок на 35,3 млн). Также в марте на рынок вышел семаглутид «Семуглин» от «Фармасинтеза» — и уже принес компании 1,8 млн рублей (412 упаковок). Кроме того, в российских аптеках по-прежнему можно купить семаглутид в таблетках «Ребелсаса» от Novo Nordisk. Но их продажи составили 9,8 млн рублей (491 упаковка).

Такие высокие аптечные продажи объясняются тем, что, в соответствии с клиническими рекомендациями российского Минздрава, не только эндокринолог, но и амбулаторный врач любой специальности, например гинеколог или косметолог, может назначать лекарственные препараты для снижения веса, обращает внимание Кира Заславская, директор по новым продуктам группы «Промомед». «Врач должен предлагать медикаментозную терапию ожирения пациентам для снижения риска развития осложнений. Таким образом, инновационные препараты для лечения ожирения и сахарного диабета стали еще более востребованы среди медицинского сообщества и пациентов», — поясняет она.

При этом «Промомед» предлагает целую линейку препаратов для снижения веса: для молодых людей с компульсивным перееданием, для подростков, для пациентов с сахарным диабетом, а также препараты «нового поколения для снижения массы тела у самого широкого круга пациентов».

«Даже если мы работаем с воспроизведенными лекарственными препаратами, мы стараемся внедрять новые технологии, чтобы улучшать их свойства. Мы модифицировали известный семаглутид и выпустили препарат, который вообще не содержит никаких консервантов», — говорит Заславская.

Оригинальный «Оземпик» по-прежнему нелегально привозят в Россию из-за границы, хотя стоит он существенно дороже наших аналогов. И никто не даст гарантий, что во время транспортировки препарат хранился в правильных условиях.

Китайский успех

Собственный препарат от ожирения, причем не дженерик, создал Китай. Недавно выпущенный Xinermei направлен на снижение веса и завоевывает популярность на внутреннем рынке страны, несмотря на присутствие «Вегови» и «Мунджаро». Ни одна из компаний не раскрывает свою долю китайского рынка.

Novo Nordisk заявила, что занимает «лидирующие позиции на рынке» в Китае. Но по расчетам Reuters, основанным на данных презентаций инвесторов, продажи датской компании в Китае во II квартале 2025 года составили около $24,8 млн против $110,7 млн в I квартале.

А по прогнозам Morningstar, Xinermei, также известный как маздутид (mazdutide), в этом году заработает $84,4 млн, а в 2029 году достигнет пика продаж в $491,4 млн, что составит около 20% выручки компании-производителя Innovent. Акции компании выросли примерно на 155% с начала года, в то время как акции Novo Nordisk упали на 38% акций, а Eli Lilly — почти на 3%.

Китайский Xinermei отпускается по рецепту и не покрывается национальной медицинской страховкой. При этом, по данным Goldman Sachs, на момент запуска ежемесячная стоимость «Вегови» в Китае составила $400, «Мунджаро» — $900, а рекомендованная цена препарата Innovent на максимальную дозировку — четыре шприц-ручки Xinermei по 6 мг — составляет $411.

Маздутид не дженерик, но и не оригинальная разработка Innovent. Эксклюзивные права на разработку и коммерциализацию препарата в Китае компания получила в 2019 году от Eli Lilly. Финансовые условия не раскрываются. Американская компания продолжает работу над препаратом по всему миру. Изначально маздутид был направлен на снижение веса, а недавно получил в Китае одобрение как препарат, применяющийся при диабете 2-го типа. Но основное его отличие от «Вегови» и «Мунджаро» в том, что он воздействует на печень, снижая уровень жира в ней.

При этом у Xinermei очень скоро появятся серьезные конкуренты: патент Novo Nordisk на семаглутид истекает в Китае уже в 2026 году, так что многие компании уже вовсю готовятся к производству дженериков.

Будущее покажет

В сентябре 2025 года ВОЗ признала значительный лишний вес «хроническим заболеванием», а бестселлеры Novo Nordisk и Eli Lilly на основе GLP-1 — частью долгосрочного лечения ожирения у пациентов с индексом массы тела (ИМТ) 30 и выше. Организация впервые рекомендовала использовать эти препараты, назвав их важнейшим шагом на пути к разработке глобального стандарта лечения. Пока только для взрослых, но отдельные рекомендации для лечения детей и подростков разрабатываются.

Так что спрос на препараты для снижения веса продолжит расти, они будут становиться все эффективнее и доступнее. Но смогут ли они спасти человечество, зависит вовсе не от них. Дело в том, что эти препараты делают еду непривлекательной, а для большинства людей с ожирением еда — основной источник радости. Изменить образ жизни, отказавшись от такого доступного способа получения удовольствия, очень сложно. Так что перед приемом препаратов каждому надо задуматься: что еще может сделать меня счастливым?

gxpnews