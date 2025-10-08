Депутат Ирина Филатова анонсировала законопроект о научном консультировании

В Госдуме России готов законопроект о научном консультировании, который должен существенно облегчить жизнь разработчикам в первую очередь инновационных лекарств. Он будет представлен для общественного обсуждения.

В ближайшее время на суд фармотрасли будет представлен законопроект о научном консультировании. Как показывает мировой опыт, широкое внедрение и использование этого инструмента позволяет сократить время, которое компания тратит на разработку препарата. Об этом член Комитета Государственной думы России по защите конкуренции Ирина Филатова рассказала 7 октября на площадке «Биопрома», передает корреспондент «ФВ».

По словам Ирины Филатовой, вопрос научного консультирования обсуждается достаточно часто, и Государственная дума изучила его как «один из элементов поддержки, который необходим разработчикам именно инновационных лекарственных препаратов». Во всех передовых странах — лидерах по развитию инноваций механизм научного консультирования применяется давно и системно.

«У нас, к сожалению, он применяется только в отношении ограниченного количества биомедицинских клеточных продуктов, — констатировала Ирина Филатова. — Законопроект, который сейчас проходит финальную стадию согласования, возник в связи с запросами фармпроизводителей».

По словам эксперта, данный механизм обычно включает систему очных встреч разработчиков и регуляторов, специальные регуляторные режимы, ряд из которых предполагает непрерывную подачу данных в ходе клинических исследований, не дожидаясь их окончания. Это существенно сокращает период получения дальнейших разрешений и лицензий и позволяет избежать большого количества ошибок.