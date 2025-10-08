Chiesi приобрела за 2 млрд долл. генную терапию у стартапа создателя технологии CRISPR

Chiesi заплатит до 2 млрд долл. за права на генную терапию от редкой болезни почек. Итальянский производитель заключил сделку со стартапом Arbor Biotechnologies, основанным ученым, который стоял у истоков технологии редактирования генов CRISPR.

Итальянская фармацевтическая компания Chiesi Group заключила соглашение на 2 млрд долл. о партнерстве с американским биотехнологическим стартапом Arbor Biotechnologies. Об этом говорится в их совместном пресс-релизе.

Chiesi получит эксклюзивные права на исследования и продажу экспериментального препарата ABO-101 — генной терапии для лечения первичной гипероксалурии 1-го типа. Это редчайшее заболевание, вызванное мутацией в гене AGXT. В организме нарушается работа печеночного фермента, из-за чего вырабатывается избыточное количество оксалата — токсичного вещества, которое откладывается в виде кристаллов в почках, не успевающих от него избавляться. Образуются камни, и в конечном итоге возникает почечная недостаточность. Единственным способом полного излечения остается трансплантация органов.