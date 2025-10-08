Минпромторг России предложил разрешить фармпроизводителям обучать целевиков за счет бюджета

Производителей лекарственных средств включат в круг организаций, которые вправе заключать договоры на прием на целевое обучение за счет бюджетных ассигнований. С предложением выступил Минпромторг России. Речь идет о подготовке кадров по не менее 705 наиболее востребованным специальностям.

Минпромторг России предложил расширить круг организаций, которые могут заключать договоры на прием на целевое обучение за счет бюджетных ассигнований (ст. 7.1 ФЗ «Об образовании»). Уже 50 производителей сообщили о фактической готовности и потребности заключить такие договоры в ближайшую пятилетку. Об этом сообщил директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Дмитрий Галкин на площадке форума «Биопром», передает корреспондент «ФВ».

Минпромторг России рассчитывает удовлетворить потребность фармпредприятий в профильных специалистах с помощью программы целевой подготовки за счет средств бюджета. Порядка 50 организаций уже подтвердили свою готовность заключить около 900 договоров о целевом обучении в 2025—2030 годах. Сейчас ведомство «находится в сложной дискуссии с Минобром России» по этой теме, сказал Дмитрий Галкин.

«Планируем ее не бросать, внутри министерства она концептуально согласована», — подчеркнул он.

Каждая четвертая фармкомпания на российском рынке испытывает серьезный дефицит специалистов (более 50%). Треть опрошенных оценивают уровень нехватки специалистов в 20%, а каждый пятый — в 30%. В 80% случаев организации берут расходы на обучение сотрудников на себя. Таковы итоги опроса, представленные на конференции «PROекции будущего» в сентябре, ранее сообщал «ФВ».

Фото: Екатерина Погонцева