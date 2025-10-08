Biogen выплатит Roche 124 млн долл. за патент на технологию производства «Тизабри»

Biogen выплатит Roche 124 млн долл. в качестве остаточных роялти с продаж «Тизабри». Запасы препарата были сделаны в период действия патентной защиты на технологию, которая использовалась в производстве, но проданы уже после истечения срока.

Судья в Калифорнии обязал биотехнологическую компанию Biogen выплатить швейцарскому фармацевтическому концерну Roche 124 млн долл. в виде роялти за использование разработанной более 40 лет назад технологии производства антител. Об этом пишет портал Fierce Pharma.

Затянувшееся разбирательство касалось так называемых остаточных роялти — выплат за продукцию, выпущенную до истечения срока действия патента, но проданную уже после этой даты.

В 2004 году Genentech (дочерняя структура Roche) предоставила Biogen права на использование Cabilly — метода синтеза терапевтических антител. С помощью него до сих пор изготавливается препарат «Тизабри» (натализумаб), назначаемый при рассеянном склерозе и болезни Крона.

Соглашение обязывало Biogen перечислять Genentech 4,5% от чистых продаж лекарства в США и 3,5% — на рынках всех остальных стран. На протяжении 14 лет это условие неизменно соблюдалось. Однако 18 декабря 2018 года права на Cabilly истекли, и с начала 2019 года Biogen прекратила выполнять договоренности. Genentech утверждает, что на тот момент у ее партнера было еще более 397 тыс. флаконов «Тизабри» в запасе, произведенных в период действия патентов, но проданных с 2019-го по 2022-й год, и за них должны быть выплачены роялти. С учетом накопленных процентов итоговая сумма составила 124 млн долл.

«Тизабри» принадлежит к числу мировых бестселлеров. В прошлом году общемировые продажи лекарства принесли Biogen свыше 1,7 млрд долл. — 18% от общей выручки компании.

Genentech подала аналогичный иск против Millennium Pharmaceuticals (дочернее предприятие японского фармгиганта Takeda), которая тоже применяла Cabilly для производства своего средства от язвенного колита и болезни Крона «Энтивио» (ведолизумаб). Компании заключили соглашение в 2004 году, еще до регистрации медикамента американским регулятором. Неуплаченные роялти оцениваются в 80 млн долл.

Фото: ru.123rf.com