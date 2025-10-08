В Индии завели уголовное дело на производителя сиропа от кашля после смерти 14 детей

Индийские власти начали уголовное расследование в отношении производителя сиропа от кашля Sresan Pharmaceuticals. После употребления препарата скончались 14 детей.

Власти Индии возбудили уголовное дело против компании Sresan Pharmaceuticals после смерти не менее 14 детей в штате Мадхья-Прадеш, употребивших сироп от кашля Coldrif. Об этом пишет агентство Reuters.

Министерство здравоохранения страны начало разбирательства. Указывается, что создана специальная следственная группа из 12 человек для расследования инцидента. Как показала экспертиза, в составе препарата содержится 46,28% диэтиленгликоля при допустимом пределе в 0,1%.

Этот химикат используется как дешевый заменитель пропиленгликоля — основного растворителя в производстве лекарственных сиропов, благодаря которому можно смешивать несовместимые соединения. Однако пропиленгликоль не токсичен в отличие от диэтиленгликоля, даже небольшая доза которого может вызвать почечную недостаточность и смерть. Диэтиленгликоль, как правило, используется в антифризах, красках и тормозных жидкостях.

Против Sresan Pharma и индийского врача, назначавшего пациентам Coldrif, выдвинуты обвинения в непредумышленном убийстве и фальсификации лекарств. Правительства различных штатов запретили продажу сиропа. Регулятор Индии также предложил аннулировать производственную лицензию компании.

Все умершие дети были в возрасте до пяти лет и проживали в районе Чхиндвара. Первый ребенок скончался в начале сентября. В течение нескольких дней после приема сиропа у всех наблюдалось ухудшение состояния, нарушение процесса выведения мочи. В конце концов им диагностировали почечную недостаточность. Сообщается о еще восьми пострадавших, которые сейчас проходят лечение в больницах.

Присутствие опасных компонентов в сиропах от кашля — давняя проблема фармотрасли в этой стране. Ранее после употребления медикаментов, импортированных из Индии, умерли более 70 детей в Гамбии, 68 — в Узбекистане, 6 — в Камеруне. Связь между смертями и препаратами подтвердила Всемирная организация здравоохранения.