Законопроект об упрощении получения принудительной лицензии внесут в Госдуму

Институт принудительного лицензирования ждет реформа. Новый законопроект остановит недобросовестную конкуренцию между отечественными производителями и иностранными патентообладателями. О чем еще говорили на форуме «Биопром» — в репортаже «ФВ».

В ближайшее время в Госдуму России будет внесен законопроект о внесении поправок в ряд нормативно-правовых актов, которые призваны сделать максимально невыгодной недобросовестную конкуренцию между отечественными производителями и иностранными патентообладателями. Об этом шла речь в ходе «круглого стола» «Развитие интеллектуальной конкуренции как фактор инновационного развития отечественной фармацевтической промышленности», который 6 октября прошел на площадке форума «Биопром», передает корреспондент «ФВ».

Чего ждет фарминдустрия

Отечественная фарминдустрия заинтересована в том, чтобы патентная система была сильной, поскольку это драйвер ее развития, сказал председатель совета директоров компании «Промомед» Петр Белый. «Но не все патенты одинаково полезны», — продолжил он. За последние полтора года более 30 патентов было аннулировано. Это означает, что «необоснованно извлекалась сверхприбыль», что нам поставлялись «сверхдорогие лекарства», заявил эксперт.

По словам Петра Белого, если фармкомпания выходит на рынок со своим дженериком и нарушает патент, то для нее предусмотрена широкая ответственность, а если компания-патентодержатель фактически злоупотребила правом и долгие годы необоснованно извлекала сверхприбыль на основании невалидного патента, она никакой ответственности не несет. Этот дисбаланс нуждается в пересмотре: за злоупотребление патентным правом следует установить ответственность, резюмировал председатель совета директоров «Промомеда».

Свои инициативы подготовили члены Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий (Национальная ассоциация «АПФ»). Они считают, что необходимо пересмотреть подход при исчислении срока продления патента и увязать и его с датой первого в мире разрешения на применение, а не с датой первого разрешения, полученного непосредственно в Российской Федерации.

«Действующий подход ставит российских производителей в заведомо невыгодное положение, искусственно удлиняя срок патентной монополии на территории Российской Федерации, — подчеркнула председатель Координационного совета, исполнительный директор Национальной ассоциации «АПФ» Надежда Дараган. — Кроме того, такой подход будет стимулировать фармкомпании к скорейшему выводу нового продукта не только на зарубежные, но и на российский рынок».