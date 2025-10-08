«Герофарм» работает над созданием таблетки от ожирения

Российская фармкомпания «Герофарм» разрабатывает таблетку от ожирения, сообщил глава компании Петр Родионов. Сейчас большинство препаратов от ожирения выпускается в форме инъекций.

«Эффективность и переносимость лекарственного средства могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей организма. В связи с этим крайне важно иметь возможность выбора между различными препаратами. Поэтому мы работаем над тем, чтобы появилось средство для лечения ожирения в таблетированной форме», — рассказал он ТАСС в кулуарах форума «Биопром» в Геленджике.

По словам Родионова, компании работает еще над пятью препаратами, так или иначе связанными с ожирением и сахарным диабетом. Эксперт напомнил, что, по данным Минздрава, при сохранении текущих тенденций к 2030 году около половины россиян будут страдать ожирением. Он подчеркнул, что уже сейчас уровень ожирения очень высок, и, если не принять мер, за пять лет он может удвоиться.

Кроме того, Родионов рассказал, что компания зарегистрировала «Семавик», свой аналог препарата от диабета «Оземпик» датской Novo Nordisk, в Парагвае. До конца года «Герофарм» планирует зарегистрировать дженерик еще в двух странах, в каких — глава компании не уточнил.

Препараты от ожирения — главная надежда человечества последних лет. Как фармкомпании борются за лидерство на этом рынке, выясняли GxP News.

gxpnews