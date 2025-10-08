Рынок биотеха в России к 2030 году может достичь 700 млрд рублей

Объем рынка биотехнологической продукции в России достигнет 700 млрд рублей к 2030 году и 1 трлн рублей — к 2036-му, сообщил на форуме «Биопром» в Геленджике глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. По итогам 2024 года рынок оценивался в 440 млрд рублей.

При этом, по мнению Алиханова, возможно, что экономические показатели будут еще выше. «Проекты, которые мы сейчас рассматриваем, скорее всего, позволят перевыполнить эти цели, достичь триллионной отметки гораздо раньше, чем в 2036 году», — сказал он.

Накануне на «Биопроме» Алиханов принял участие в заседании на тему биоэкономики. Координационный совет Минпромторга и правительственная комиссия по импортозамещению обсудили нацпроект «Технологическое обеспечение биоэкономики» и стратегию развития отрасли до 2035 года. «Биоэкономика — это все виды научной, технологической и экономической деятельности, которые опираются на современные биотехнологии и использование возобновляемого биологического сырья. То есть это АПК, леспром, химия, фармацевтика, медицина, ветеринария, экология и энергетика», — отметил министр.

С технологической точки зрения Минпромторг выделяет шесть ключевых блоков биоэкономики: генетическую инженерию, синтетическую биологию, промышленную микробиологию, точную ферментацию, биокатализ и вычислительную биологию. Эти направления закреплены как приоритетные сквозные технологии. Для их развития планируется задействовать скоординированную работу госорганов, в том числе по поддержке НИОКР, стимулированию спроса и защите отечественных производителей.

Подробнее о планах по развитию биоэкономики GxP News рассказали в этом материале.

gxpnews