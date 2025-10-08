Минпромторг: маркировка очистила рынок лекарств

Маркировка полностью очистила российский рынок лекарств от фальсификата, контрафакта и некачественной продукции. Это следует из информации, представленной на стенде Минпромторга РФ на проходящей в Геленджике выставке «Биопром», передает ТАСС.

«Благодаря маркировке в 11 раз выросло количество легальных импортеров биологически активных добавок (БАД) и втрое — их легальных производителей. Нелегальных препаратов было выявлено на 1,1 млрд рублей. Была заблокирована 881 серия некачественных лекарств и 6 млн БАДов с мелатонином и симетиконом», — сказано на стенде.

Обязательная маркировка лекарств была введена 1 июля 2020 года. Блокировка просроченных и нелегальных препаратов на кассах началась 1 июня 2025-го.

Недавно стало известно, что Роспотребнадзор намерен упростить порядок привлечения к ответственности за продажу маркированных товаров с истекшим сроком годности: штрафовать нарушителей предполагается автоматически, как это происходит в случае превышения скорости автомобилем. Кроме того, ведомство планирует штрафовать на 50 тыс. рублей продавцов, не зарегистрированных в системе маркировки. Подробности — в этом материале.

