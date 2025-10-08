АМФП заключила соглашение о сотрудничестве с факультетом биоинженерии и биоинформатики МГУ на полях форума «Биопром»

Cоглашение о сотрудничестве подписали исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (АМФП) Лариса Матвеева и декан факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ Андрей Замятнин. Цели этой инициативы — формирование у выпускников МГУ компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в сфере фармацевтики, и возможность эффективного взаимодействия в научной, образовательной и производственной областях.

«Взаимодействие с представителями фармацевтического сообщества для нас носит долгосрочный и стратегический характер, так как без знания специфических особенностей и потребностей отрасли невозможно вырастить грамотного и востребованного специалиста», — говорит Андрей Замятнин, декан факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ.

Международная научная кооперация — важная составляющая развития отечественной фармацевтики. В условиях, когда отрасль становится все более высокотехнологичной, а необходимость внедрения инноваций — острее, она становится одним из ключевых факторов успеха. Международные фармацевтические компании остаются надежными партнерами, продолжая реализовывать проекты по трансферу технологий, научной кооперации с образовательными учреждениями.

«Для развития индустрии необходимы специалисты, обладающие не только глубокими знаниями в области разработки лекарственных средств и биохимических продуктов, но и готовые адаптироваться к стремительному процессу цифровой трансформации. Важнейшими становятся компетенции в области работы с большими данными, способность к кросс-функциональному взаимодействию и понимание комплексных бизнес-процессов. Современное фармацевтическое производство — это единый цифровой контур, и выпускники должны быть готовы к работе в его рамках», — подчеркивает Лариса Матвеева, исполнительный директор АМФП.

