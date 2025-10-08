«Промомед» выводит на рынок пептидный препарат для комплексного лечения внебольничной пневмонии

Группа «Промомед» выводит на российский рынок первый в классе инновационный препарат для лечения внебольничной пневмонии. Презентация новинки прошла на форуме «Биопром» в Геленджике.

Действующим веществом «Амбервин Пульмо» является синтетический пептид из шести аминокислот, соединенный с фрагментом янтарной кислоты, рассказали GxP News в пресс-службе группы.

«В составе „Амбервин Пульмо” мы соединили пептид, аналог природного биорегулятора, с фрагментом янтарной кислоты. Это обеспечивает уникальные свойства: во-первых, противовоспалительные и репаративные, то есть восстановление тканей. Во-вторых, препарат работает как антиоксидант и детоксикант: он помогает выводить вредные вещества и снижает их негативное влияние», — рассказала директор по новым продуктам «Промомед» Кира Заславская. По ее словам, доказана эффективность новинки для лечения инфекций дыхательных путей, однако в будущем препарат будет применяться и при сердечно-сосудистых заболеваниях, а также в лечении ран и ожогов.

Препарат производится на биофармацевтическом заводе АО «Биохимик». «Амбервин Пульмо» доступен в виде инъекций и раствора для ингаляций, что позволяет использовать его и в домашних условиях: купить лекарство в аптеке можно со второй половины октября. Пока препарат реализуется через сегмент госзакупок для стационаров.

«Внедрение препарата в клиническую практику позволит в любой момент закрыть все существующие потребности системы здравоохранения в комплексной терапии инфекционных заболеваний и предотвращении развития жизнеугрожающих состояний», — подчеркнули в пресс-службе.

«Амбервин Пульмо» включен в методические рекомендации Минздрава по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции и перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

gxpnews