За 4 года в России появятся препараты от гепатита B и диабета II типа

Первый в мире лекарственный препарат против гепатита В и средство для терапии сахарного диабета II типа появятся в России в течение 4 лет. Об этом на форуме «Биопром» рассказал ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.

«В лабораториях Сеченовского университета ведутся работы над инновационными препаратами и подходами к терапии. Среди них — первый в мире препарат против гепатита B, генотерапевтический препарат для лечения наследственной дистрофии сетчатки, а также лекарство для терапии сахарного диабета II типа. Хотя выход этих продуктов на рынок ожидается ближе к 2030 году, все они уже интегрированы в нашу трансляционную цепочку — от лаборатории до клиники — и проходят этапы доклинических исследований», — сообщил он (цитата по ТАСС).

По словам Глыбочко, также университет развивает методы ранней онкодиагностики, в частности систему «Онкопро», которая по капле крови позволяет оценить риск развития шести самых распространенных видов рака. «Это особенно важно для бессимптомных пациентов: при раннем выявлении выживаемость превышает 90%», — подчеркнул эксперт.

Форум «Биопром-2025» проходит 6–7 октября в Геленджике. Целями форума являются создание профессионального диалога между разработчиками технологий, производителями и властью, популяризация отечественных технологий и развитие сотрудничества с международными инвесторами и научными центрами. Участники «Биопрома» — компании, университеты, научные центры и стартапы. Форум проводится при поддержке Минпромторга.

gxpnews