«Ростех» запустил в серию первый отечественный МРТ-совместимый кардиостимулятор

ГК «Ростех» начала серийное производство первого российского МРТ-совместимого кардиостимулятора Apollo MRI для пациентов с тяжелыми формами аритмии. Прибор демонстрируется на проходящем в Геленджике форуме «Биопром», сообщили в пресс-службе госкорпорации.

МРТ-совместимый кардиостимулятор Apollo MRI имплантируется под кожу и постоянно отслеживает частоту и регулярность сердечного ритма. Благодаря тому что устройство может накапливать данные о работе сердца, врач получает объективную картину состояния пациента и может корректировать лечение. При этом главное преимущество Apollo MRI в том, что он позволяет проходить МРТ-исследования без ограничений, что невозможно при использовании обычных моделей.

«Запуск серийного выпуска первого российского МРТ-совместимого кардиостимулятора — это важный шаг в развитии отечественного медицинского приборостроения. К 2027 году мы планируем нарастить производство и выйти на объемы до 5 тыс. устройств в год», — отметил гендиректор центра компетенций в области медицинского приборостроения «Ростеха» «РТ-Медицинские технологии» Сергей Дмитроченко.

Кроме того, «РТ-Медицинские технологии» и Центр им. Бакулева, который в том числе проводит операции по установке кардиостимуляторов «Ростеха», подписали на «Биопроме» соглашение о сотрудничестве. Стороны планируют совместно развивать проекты в области кардиохирургии, кардиологии и лечения нарушений ритма сердца с целью сделать медицинскую помощь более доступной и качественной.

«В России ежегодно в имплантации электрокардиостимуляторов нуждаются более 55 тыс. пациентов. Мы уверены, что объединение научного, клинического и технологического потенциала позволит ускорить внедрение инновационных решений, ориентированных на потребности российских пациентов и врачей», — сказал Дмитроченко.

gxpnews