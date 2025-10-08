Самойлова: Росздравнадзор готов заняться фармаконадзором CAR-T-терапии

Росздравнадзор готов отслеживать осложнения и нежелательные события, связанные с применением клеточной CAR-T-терапии. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на сессии «Клеточная CAR-T-терапия: инновационные решения в медицине» в рамках форума «Биопром» в Геленджике.

«На сегодняшний день довольно сложно говорить о фармаконадзоре в CAR-T-терапии, но прослеживать все осложнения, прослеживать все нежелательные события CAR-T-терапии мы готовы. Это будет неким новшеством для нас, но поскольку есть опыт работы фармаконадзора вообще, то, безусловно, и CAR-T-терапии тоже», — сказала Самойлова (цитата по ТАСС). Она уточнила, что разрешение на клеточную CAR-T-терапию получили восемь медицинских организаций, в основном это онкоцентры.

CAR-T-терапия представляет собой форму иммунотерапии рака. Врачи извлекают из организма пациента Т-клетки, перепрограммируют их и возвращают назад. Существует несколько одобренных терапий на базе T-клеток, направленных на борьбу с миеломой, лимфомой и лейкемией.

«Несомненно, одним из самых важных вопросов является процесс внедрения в практическую медицину современных технологий, делающих из привычной медицины медицину персонифицированную, имеющую совершенно другой уровень эффективности. Переход к прецизионной медицине автоматически расширяет рынок лекарственных препаратов и обновляет подходы к лечению», — заявила глава Росздравнадзора.

Отметим, что накануне Нобелевский комитет объявил имена обладателей премии по медицине: главную научную награду мира получили трое ученых — Шимон Сакагучи, Мэри Брунков и Фред Рамсделл, чьи работы как раз-таки связаны с изучением Т-клеток, которые предотвращают атаку иммунитета на собственный организм.

gxpnews